MSB’den Libya anlaşması mesajı: Mısır ile de anlaşmaya hazırız

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SİNCAR’DAKİ SON GELİŞMELER

Sincar’daki son gelişmelere işaret eden MSB, “Irak Merkezi Hükümetinin Sincar’da devlet otoritesinin güçlendirilmesine ve bölgenin normalleşmesine yönelik yürüttüğü faaliyetleri memnuniyetle karşılıyoruz. Bölgede terör örgütlerinin varlığına son verilerek güvenliğin Irak’ın resmî güvenlik güçleri tarafından sağlanması, Sincar’da kalıcı huzur ve istikrarın tesis edilmesi ve terörsüz bölge hedefi açısından önemli bir gelişmedir. Söz konusu süreç, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordinasyon içerisinde yakından takip edilmektedir” açıklamasını yaptı.

Yapılan açıklamada Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması anlaşmasına işaret edilerek, “Mısır’la da benzer bir anlaşmaya hazırız” mesajı verildi. Bakanlık’tan yapılan açıklamada, Mısır ile de karşılıklı menfaatler doğrultusunda Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişki anlaşma imzalamaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

Mısır’ın ülkemizle böyle bir anlaşma imzalaması halinde, Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla 15 bin kilometrekareden daha fazla deniz yetki alanına sahip olacağı değerlendirilmektedir. Ülkemiz, Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve menfaatlerini uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam edecek” denildi.

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29 EKİME ÖZEL 29 GEMİDEN 29 LİMANA ZİYARET

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi:

“Aziz milletimizin bağımsızlık mücadelesinde gösterdiği eşsiz fedakârlıklar ve kahramanlıklarla temelleri atılan Cumhuriyetimizin 103’üncü kuruluş yıl dönümünü şimdiden kutluyor; başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Millî Mücadele kahramanlarımız olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyoruz. Millî Savunma Bakanlığı olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu, düzenleyeceğimiz çeşitli etkinliklerle milletimizle birlikte yaşayacağız. Bu kapsamda, 29 Ekim’de Anıtkabir’de tören, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tebrikat ve Ankara’da geçit töreni gerçekleştirilecek, Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 29 gemi ile 29 liman ziyareti yapılacak ve gemiler halkın ziyaretine açılacak, Türk Yıldızları tarafından Anıtkabir’de saygı uçuşu, SOLOTÜRK tarafından Eskişehir’de gösteri uçuşu yapılacak, Mehteran, Armoni Mızıkası ve Bando komutanlıklarımız tarafından Ankara’da konserler başta olmak üzere, asırlık Cumhuriyetimize yaraşır etkinlikler icra edilecektir. Ayrıca “Askerî Müzelerimiz” yarın (29 Ekim) halkımız tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecektir.

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TERÖRLE MÜCADELE

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetler kapsamında geride bıraktığımız hafta içerisinde; 2 PKK’lı terörist daha teslim oldu. Hudutlarımızda ise; 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 422 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 14 bin 629 olmuş, Engellenen 957 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 57 bin 855’e ulaşmıştır.

LAZKİYE’YE ZİYARET

Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yürütülen ikili askerî ilişkiler çerçevesinde, Suriye Deniz Kuvvetlerinin imkân ve kabiliyetlerinin artırılması amacıyla İstanbul Tersanesi Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı ile ASFAT temsilcileri 22 Ekim’de TCG Bora ile Suriye Lazkiye’yi ziyaret etmiş, 27-30 Ekim tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanımızın katılımıyla Azerbaycan’da gerçekleştirilen “3’üncü Türkiye-Azerbaycan Kara Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı” devam etmekte, Türkiye-Arnavutluk Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı”nın ise 2-5 Kasım tarihleri arasında ülkemiz ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanmaktadır. Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı çerçevesinde 3-5 Kasım tarihleri arasında Yunanistan Taktik Hava Kuvveti Komutanı ve beraberindeki heyet tarafından Muharip Hava Kuvveti Komutanımıza ziyaret gerçekleştirilecektir.

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MISIR’LA ‘DOSTLUK DENİZİ’ TATBİKATI

4-9 Kasım tarihleri arasında Türkiye-Mısır Deniz Kuvvetleri unsurları ve personelinin katılımı ile İskenderiye/Mısır’da suüstü, denizaltı savunma ve hava savunma harekâtı ile sualtı taarruz (SAT) eğitimlerinin icra edileceği “Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı” gerçekleştirilecektir.

ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca geçtiğimiz hafta içerisinde muhtelif miktarda; Karayel Karinalı Bot ile, Kablolu Kamikaze-2 İnsansız Kara Aracının (İKA) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmış, MKE tarafından ise savunma sanayisi paydaşlarımıza muhtelif miktarda MAM-15 keskin nişancı tüfeğinin teslimatı gerçekleştirilmiştir."