MSB’den ‘korucu’ paylaşımı

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Açıklamada, “Terörle mücadelede devletinin ve milletinin yanında yer alarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte omuz omuza büyük bir cesaretle görev yapan ve gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan güvenlik korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır. Devlet-millet bütünleşmesinin güzel bir örneği olarak daima devletinin yanında yer alan güvenlik korucularımızı hedef alan açıklamalar, milletimizin engin feraseti ile birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir” denildi.

BAKIRHAN: KASTIM YOK

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, güvenlik korucularına yönelik yaptığı açıklamaya ilişkin, “Yanlış ifade edilmiş olabilir, emin olun bir kastım yok” dedi.

Bakırhan, TV100’de katıldığı programda, soruları yanıtlarken kendi ailesinin de hayvancılıkla uğraştığını, tüm geçimlerini hayvancılıkla sağladıklarını belirtti. Bakırhan, “Koruculuk neyin bir sonucudur? Mevcut çözümsüzlüğün bir sonucudur. Kürt meselesi çözülmediği için ortaya çıkan bir zemindir. Bu mesele çözülecekse tabii ki onlara da bir hal yol bulunmalıdır. Onu demek istedim. Ama yanlış ifade edilmiş olabilir, emin olun bir kastım yok. Kendimizin yaptığı bir işi önermem onları küçümsemek ya da başka bir kasıtla söylenmiş bir şey değil. Kendimizin yaptığı bir iştir” ifadelerini kullandı. (AA)