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Gündem
DHA
Haber Giriş: 20.07.2021 - 12:52 | Son Güncelleme:

MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü paylaşımı

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MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'nca Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajda, "Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 47’nci yıl dönümünde şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz. Dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz" denildi.

 

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