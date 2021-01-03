MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMSB'den Kars'ta 'Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri' paylaşımı
GeriGündem MSB'den Kars'ta 'Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri' paylaşımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 03.01.2021 - 15:35 | Son Güncelleme:

MSB'den Kars'ta 'Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri' paylaşımı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MSB'den Kars'ta 'Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri' paylaşımı
Abone Olgoogle-news

Milli Savunma Bakanlığı, Kars'ta 'Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri'nin başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Komandolarımız, her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır. Kars Sarıkamış’ta konuşlu 9’uncu Komando Tugay Komutanlığımız tarafından 'Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri' başarı ile icra edildi" denildi.

MSBden Karsta Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri paylaşımı

MSBden Karsta Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri paylaşımı


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle