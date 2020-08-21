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AA
Haber Giriş: 21.08.2020 - 19:05 | Son Güncelleme:

MSB'den Karadeniz'deki doğal gaz rezervi paylaşımı: Herkesi yürekten kutluyoruz

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MSB'den Karadeniz'deki doğal gaz rezervi paylaşımı: Herkesi yürekten kutluyoruz
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin, teşekkür mesajı yayımlandı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından, "Müjdeler olsun" mesajıyla yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, Karadeniz'deki Tuna-1 sahasında keşfedilen doğal gaz rezervi asil milletimizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği bu büyük müjdenin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, 320 milyar metreküplük doğal gazın keşfinde emeği geçen, fedakarca ve kahramanca çalışan herkesi yürekten kutluyoruz."

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Tarihi Müjde’yi açıkladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi’nde ‘Millete Sesleniş’ konuşması gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi." müjdesini verdi. Erdoğan, "Fatih sondaj gemimiz Tuna-1'deki sondajında hamd olsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda." ifadelerini kullandı.
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