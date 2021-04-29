MSB’den ‘Kapatılsın’a cevap: İncirlik Türk üssüdür

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Adana’daki İncirlik Üssü’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait Hava Kuvvetleri üslerinden biri olduğunu, Türk üssü olan İncirlik Üssü’nün üzerindeki tüm tesislerle birlikte mülkiyetinin Türkiye Cumhuriyeti devletinde bulunduğunu vurguladı. İncirlik Üssü’ndeki belirli tesislerin kullanımının, Türkiye ile ABD arasında 29 Mart 1980’de imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması’na göre yürütüldüğü bildirilirken, bu anlaşmanın “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İncirlik’teki TSK tesislerinde müşterek savunma tedbirlerine katılması için Birleşik Devletler Hükümetine izin verir” hükmünü içerdiğine dikkat çekildi.

‘HER ŞEYİYLE BİZİM’

Bakanlık kaynakları, “İncirlik Üssü, TSK’ya ait Hava Kuvvetleri üslerimizden biridir, Türk üssüdür, üzerindeki tüm tesislerle birlikte mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne aittir. Şanlı bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir ve hiçbir zaman da inmemiştir. İncirlik’te bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı, hiyerarşik olarak Eskişehir’de konuşlu Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı’na, daha sonra da Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlıdır. Üs Komutanlığı görev ve vazifesini, üs komutanının emir ve komutasında icra etmektedir” değerlendirmesinde bulundu. Aynı kaynaklar ayrıca 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı’nda ABD’nin dışında İspanya, Katar ve Polonya’ya ait unsurların da bulunduğunu, üsten Doğal Kararlılık Harekâtı’nın da desteklendiği bilgisini paylaştı.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI’NA BAĞLI

Adana’daki İncirlik üssünde ABD askerleri de faaliyet gösteriyor. 1951 yılında inşaatına başlanan İncirlik Üssü, Aralık 1951’de Türk Silahlı Kuvvetleri ve Amerikan Hava Kuvvetleri’nin hizmetinde ortak kullanıma açıldı. Üste büyük uçaklar için barınaklar da yer alıyor.

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