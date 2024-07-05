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MSB'den kamuoyunu yanıltan paylaşımlara ilişkin açıklama: Her türlü hukuki süreç işletilmektedir

Güncelleme Tarihi:

#MSB#İnsan Kaçakçılığı#FETÖ
MSBden kamuoyunu yanıltan paylaşımlara ilişkin açıklama: Her türlü hukuki süreç işletilmektedir
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 12:20

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), insan kaçakçılığı iddiaları nedeniyle tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay yerine, MSB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Tuğgeneral Esat Mahmut Yılmaz'ın fotoğrafının kullanıldığı sosyal medya hesapları ve basın-yayın organları hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "MSB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Tuğgeneral Esat Mahmut Yılmaz'ın fotoğrafının sosyal medyada özellikle FETÖ'cü hesaplar ve bazı basın-yayın organları tarafından, Şanlıurfa'da adı insan kaçakçılığına karışan ve tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Fotoğrafı kullanan sosyal medya hesapları ve basın-yayın organları hakkında suç duyurusu dahil, her türlü hukuki süreç işletilmektedir, işletilecektir. Halkımızın, kamuoyunun yanıltılmasına yönelik ve itibar suikastı içeren bu tür paylaşımlar ve yayınlar konusunda dikkatli olması önem arz etmektedir" denildi. 

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#MSB#İnsan Kaçakçılığı#FETÖ

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