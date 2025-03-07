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MSB'den 'Kadınlar Günü' paylaşımı

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#MSB#Kadınlar Günü#Türk Silahlı Kuvvetleri
MSBden Kadınlar Günü paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 19:19

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' paylaşımı yapıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kadın askerlerin eğitimlerinden ve görevlerinden görüntülere yer verildi.

Paylaşımda, "Eserinle gururlan Türkiye'm! Onlar; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gökyüzü kadar sonsuz, denizler kadar engin ve dağlar kadar dimdik olan korkusuz Kadın Askerleri! Onlar; en zoru başarmış, asil Türk milletinin gurur kaynağı olmuş isimsiz kahramanları. Ve her biri bu vatan için canını vermeye yemin etmiş birer başarı öyküsü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle başta şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri, eşleri ve evlatları olmak üzere, Milli Savunma Bakanlığımızda görev yapan personelimizin ve tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun. Unutmayın, sizler zafere yürüyen milletimizin en gür sesisiniz" ifadelerine yer verildi.

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#MSB#Kadınlar Günü#Türk Silahlı Kuvvetleri

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