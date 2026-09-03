MSB'den İsrail'e sert tepki

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlık, haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Bakanlığın toplantısından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Öncelikle, 30 Ağustos’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne’den Taşucu/Mersin’e seyir hâlinde bulunan yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile Kıbrıs Türkü kardeşlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, kurtarılan vatandaşlarımıza ise geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Arama kurtarma çalışmalarına, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Işın ve TCG Alemdar dâhil olmak üzere 7 gemi ve 11 hava aracı ile hâlihazırda destek sağlanmaktadır.

Yine, 2 Eylül’de Marmara Denizi Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan gemi ve mürettebatına yönelik arama kurtarma çalışmalarına; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 4 gemi ve 1 İHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 1 uçak ve 1 arama kurtarma helikopteri tarafından ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde destek sağlanmaktadır.

Haberin Devamı

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; uluslararası görevler ve ikili ilişkiler kapsamında, geniş bir coğrafyada barışın tesisi ve istikrarın sürdürülmesine katkı sunmaya devam etmektedir.

TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ

Bu kapsamda, Suriye’de istikrarın tesisi ve Suriye halkının günlük yaşamının normalleşmesine katkı sağlamak amacıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Suriye Silahlı Kuvvetlerinin iş birliğiyle Fırat Nehri üzerinde yürütülen ikinci yüzer köprü projesi 30 Ağustos’ta tamamlanmıştır.

Daha önce sel felaketi nedeniyle yıkılan köprünün yerine inşa edilen ve Fırat Nehri’nin iki yakası arasındaki ulaşımın kolaylaştırılmasına katkı sağlayacak söz konusu köprü, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliği ve dayanışmanın somut bir göstergesidir.

Türkiye, Suriye’nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir.

Diğer yandan, NATO’nun güncel güvenlik ortamına ilişkin iletişim yaklaşımları ile stratejik iletişim alanındaki gelişmelerin ele alınacağı NATO İletişimciler Konferansı 7-10 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da bulunan Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığımızda icra edilecektir.

Haberin Devamı

Ayrıca, dost ve kardeş ülke Özbekistan’ın 1 Eylül Bağımsızlık Günü’nü bir kez daha kutluyoruz.

İSRAİL'E SERT TEPKİ

Ortadoğu’nun tamamını bir çatışma alanına dönüştürmek isteyen İsrail Hükûmetinin yayılmacı ve saldırgan tutumu uluslararası kamuoyunun gözü önünde sürmektedir.

İsrail; bir yandan Suriye’nin ve Lübnan’ın toprak bütünlüğünü ihlal eden askerî faaliyetlerini sürdürürken, diğer yandan Filistin’deki yasa dışı yerleşimci terörünü teşvik etmeye devam etmekte, münhasıran Müslümanlara ait Kudüs’teki kutsal mekânların tarihî ve hukuki statüsünü de ihlal eden provokatif eylemlerini sürdürmektedir.

İsrail’in sadece bölgesel istikrar ve güvenliğe değil, aynı zamanda küresel istikrar ve güvenliğe de zarar veren bu tutumları, bölge halkı nezdinde uluslararası hukuka olan inancı da her geçen gün daha fazla zedelemektedir.

Haberin Devamı

Bölgede huzur ve istikrarın tesisi için çaba göstermeye, İsrail’in bu yayılmacı ve soykırımcı tutumu karşısında uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler alma konusunda ortak bir sorumluluğu bulunduğunu hatırlatmaya devam edeceğiz.