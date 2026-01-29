MSB'den İran-ABD gerilimine ilişkin açıklama: Bölgemizde huzur ve istikrarın hakim olmasına yönelik çabalarımızı sürdürüyoruz

Haberin Devamı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

(Suriye'deki son duruma illişkin) Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması açısından kritik önemde olan, 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatlarına uymayan SDG'nin, 15 gün süreyle uzatılan ateşkesi tacizleriyle ihlal etmeyi sürdürmesi entegrasyon sürecini olumsuz yönde etkilemektedir.

Suriye'de meydana gelen gelişmeleri sahada yakından takip ediyor, bölgedeki birliklerimiz, personelimiz ve hudutlarımızın güvenliği için her türlü tedbiri alıyoruz. Suriye Hükumetinin bölgede insani yardım koridoru açmasını memnuniyet verici bir gelişme olarak görüyoruz.

Ülkemiz, 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine ve savunma kapasitesinin artırılmasına destek vermeye kararlılıkla devam edecektir.

(MSB tarafından Ege'de ilan edilen NAVTEX'e ilişkin) Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerine ilişkin teknik itiraz niteliğindeki seyir duyurularımız, Yunan basınında iddia edildiği gibi 2 yıllık olmayıp, süresiz olarak yayımlanmıştır.

(İran'daki gelişmeler ve hudutta alınan tedbirlere ilişkin) Türkiye olarak, tüm çatışmaların bitmesine, bölgemizde huzur ve istikrarın hakim olmasına yönelik çabalarımızı sürdürüyoruz. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.