MSB'den Irak mesajı: Kesintisiz işbirliği

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

BÖLGESEL İSTİKRAR

“Irak Başbakanı’nın ülkemizi ziyareti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmeler ile müteakiben imzalanan anlaşmalar, bölgesel istikrar ve güven açısından önem taşımaktadır. Türkiye ile Irak arasında son yıllarda geliştirilen işbirliği, terörle mücadelede elde edilen başarının önemli unsurlarından biri olmuştur. Irak ile güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir. Daha önce de iki ülke arasında gerçekleştirilen toplantılarda; sınır güvenliği, terörle mücadele, savunma sanayii alanlarında eşgüdüm ve işbirliğinin arttırılması konularında mutabık kalınmıştır. Son dönemde gerçekleştirilen temaslarda ekonomi ve enerji alanındaki işbirliği ön plana çıkarken, güvenlik alanında daha önce oluşturulan mekanizmalar etkin şekilde işlemeye devam etmektedir. Türkiye ile Irak arasındaki işbirliğinin güçlenmesi, bölgesel istikrarın yanı sıra Irak Türkmenlerinin güvenliği ve refahı açısından da büyük önem taşımaktadır.”

Haberin Devamı

BASIN TOPLANTISI MKE FABRİKASINDA

MİLLİ Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, bu hafta temelleri MKE’nin Ankara’da bulunan Gazi Fişek Fabrikası’nda yapıldı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, toplantıda “MKE, 2023-2027 yılları arasını kapsayan 1.5 milyar dolarlık yatırım programı çerçevesinde mevcut üretim hatlarını modernize etmenin yanı sıra Kırıkkale, Samsun ve Kırşehir’de üç yeni fabrikayı daha ülkemize kazandıracak, bu yatırımlarla kritik silah, mühimmat ve kimyasalların üretim kapasitesini önemli ölçüde artıracak” dedi.

TOLGA, BORAN, FIRTINA, PİRANA...

Tuğamiral Aktürk konuşmasında fabrikadaki üretime ilişkin “Kamikaze ve sürü dron saldırıları ile sabit kanatlı İHA tehditlerine yönelik TOLGA, Yakın Hava Savunma Sistemi ve uçaksavar sistemleri, Topçu birliklerimizin uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli ateş destek kabiliyetini güçlendiren BORAN, GÜRHAN ve FIRTINA obüsleri ile yüksek tahrip gücüne sahip topçu mühimmatı, Piyade birliklerimizin farklı harekât ortamlarındaki ateş gücü ve harekât kabiliyetini artıran PMT-76, KNT-76, MP5 ile MPT-55, MPT-76 ve farklı çaplarda hafif silah sistemleri, zırhlı birliklerimizin ateş gücünü destekleyen tank topu ve tank mühimmatı, PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA), Deniz Kuvvetlerimizin ateş gücünü ve suüstü harp etkinliğini artıran Millî Deniz Topu Denizhan-76” gibi örnekleri verdi.

Haberin Devamı