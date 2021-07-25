MSB’den indirim taleplerine cevap: ‘Bedelli’nin bedeli düşük

Bedelli uygulamalarının erteleme, yoklama kaçağı ve bakaya gibi nedenlerle meydana gelen birikmenin azaltılması amacıyla yapıldığına vurgu yapan kaynaklar, bu nedenle bedel miktarının düşük tutulduğuna ve her geçen yıl bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak isteyenlerin sayısında artış yaşandığına dikkat çekti. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken önceki gün, “Bedelli askerlik ücreti düşürülmeli” demişti.

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