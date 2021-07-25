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Uğur ERGAN / İSTANBUL
Haber Giriş: 25.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

MSB’den indirim taleplerine cevap: ‘Bedelli’nin bedeli düşük

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
MSB’den indirim taleplerine cevap: ‘Bedelli’nin bedeli düşük

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretinin düşürülmesi çağrılarını ‘popülist söylem’ olarak niteledi.

Bedelli uygulamalarının erteleme, yoklama kaçağı ve bakaya gibi nedenlerle meydana gelen birikmenin azaltılması amacıyla yapıldığına vurgu yapan kaynaklar, bu nedenle bedel miktarının düşük tutulduğuna ve her geçen yıl bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak isteyenlerin sayısında artış yaşandığına dikkat çekti. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken önceki gün, “Bedelli askerlik ücreti düşürülmeli” demişti.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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