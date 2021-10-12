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MSB'den 'ilan edilen NAVTEX'le Yunanistan ve GKRY'nin tezlerine uygun hareket edildi' iddiasına yalanlama

#Milli Savunma Bakanlığı#Navtex#Yunanistan
MSBden ilan edilen NAVTEXle Yunanistan ve GKRYnin tezlerine uygun hareket edildi iddiasına yalanlama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin faaliyetlerine yönelik ilan edilen NAVTEX ile Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tezlerine uygun hareket edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, bazı basın organlarında yer alan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin faaliyetlerine yönelik ilan edilen NAVTEX ile Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tezlerine uygun hareket edildiği yönünde değerlendirmelere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu iddialar gerçek dışı ve yanıltıcı olarak nitelendirildi.

MSBden SADAT açıklaması

İlgili Haber:MSB'den 'SADAT' açıklaması

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Sismik Veri Toplama Projesi ve sondaj faaliyetleri kapsamında Akdeniz'de Oruç Reis, Karadeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemileri, Fatih ve Kanuni sondaj gemileri ile Denar-2 Gemisi tarafından sondaj faaliyetlerinin, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının refakat ve kontrolünde devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sürdürülen araştırma ve sondaj faaliyetlerinde belirlenen bölgeler ve sahalar, 2011 yılında KKTC ile imzaladığımız Kıta Sahanlığı Anlaşması'yla belirlenen ve 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletlere sınırları bildirilen kıta sahanlığımız ile uyumlu olacak şekilde, bilimsel ve teknik gereklilikler ile ihtiyaçlara göre tespit edilmektedir. Bu kapsamda son olarak Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi için Mersin Körfezi'nin güneybatısında ihtiyaç duyulan saha NAVTEX ilanı ile yayımlanmıştır.

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"İDDİALAR TAMAMEN GERÇEK DIŞI"

Saha incelendiğinde ortaya atılan iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu açıkça görülmektedir. Mavi vatandaki faaliyetlerin ilgili bakanlık ve kurumların koordineli çalışması ile hiç olmadığı kadar yoğun bir şekilde icra edildiği böyle bir dönemde asil milletimizi yanıltıcı ve milli faaliyetlerimize zarar verecek mahiyette iddia ve ithamların gündeme getirilmesinin arkasında bilgisizlik yoksa art niyet vardır. Mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin korunmasına ve savunulmasına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla devam edilecektir."

Açıklamada ayrıca NAVTEX ilan edilen sahalara ilişkin haritalara da yer verildi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Navtex#Yunanistan