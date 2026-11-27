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Malatya ve Eskişehir’de kaza kırıma uğrayan helikopterler konusunda MSB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ADLİ VE İDARİ SÜREÇLER

“Türk Silahlı Kuvvetlerimize bağlı birlikler, harbe hazırlık seviyelerini yükseltmek ve muhafaza etmek amacıyla gece gündüz, her türlü hava ve arazi şartında eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda Malatya ve Eskişehir’de gece şartlarında gerçekleştirilen eğitimler sırasında meydana gelen kazaların ardından derhal adli ve idari süreçler başlatılmıştır. Kazaların nedenlerini belirlemek üzere görevlendirilen idari tahkikat heyetleri ile kaza kırım ekipleri, her iki ilde inceleme ve araştırmalarını her türlü olasılığı dikkate alarak titizlikle sürdürmektedir. Bunun yanında her iki kaza hakkında ilgili Cumhuriyet savcılıkları tarafından adli soruşturmalar da başlatılmıştır. Söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından elde edilen sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır.”

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BAKAN GÜLER ABD’YE GİDİYOR

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Zeki Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in 30 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında ABD’yi ziyaret edeceğini ve ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ile görüşeceğini açıkladı. Edinilen bilgiye göre, Bakan Güler’in ABD’li mevkidaşıyla görüşmesinde F-16 ve F-35 tedarikleri başta olmak üzere ikili askeri konular ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.

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SOMALİ’DEKİ DENİZ KUVVETLERİ TESİSLERİ

MSB’den yapılan açıklamada, Somali’de temeli atılan deniz kuvvetleri tesisleri konusunda da şu bilgiler paylaşıldı:

“Ülkemiz, Somali ile imzalanan ‘Savunma ve Ekonomik İş Birliği Çerçeve Anlaşması’ kapsamında Somali’nin kıyıları, iç suları ve deniz yetki alanlarında terörizm, deniz haydutluğu, yasadışı balıkçılık, kaçakçılık ve diğer güvenlik tehditleriyle mücadele edilmesine, Somali Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın eğitilmesine ve kapasitelerinin geliştirilmesine, deniz yetki alanlarındaki canlı ve cansız kaynakların ekonomiye kazandırılmasına yönelik destek sağlamaktadır.

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Temeli atılan deniz kuvvetleri tesisleri de söz konusu işbirliği kapsamında Somali’nin deniz güvenliğinin sağlanması ve askeri altyapısının güçlendirilmesi amacına hizmet etmektedir. Tesislerin kapsamı, tamamlanma takvimi ve ülkemizin üstleneceği görevlere ilişkin çalışmalar Somali makamlarıyla koordinasyon içerisinde yürütülmektedir. Ülkemiz, Somali’nin kendi güvenliğini sağlayabilecek kapasiteye ulaşmasına, istikrarına ve ekonomik kalkınmasına yönelik desteğini sürdürecektir.”