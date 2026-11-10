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MSB'den GÖKTÜRK-1 uydusuyla çekilen Anıtkabir görüntüsü

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#Anıtkabir Görüntüsü#Gökturk-1 Uydusu#Milli Savunma Bakanlığı
MSBden GÖKTÜRK-1 uydusuyla çekilen Anıtkabir görüntüsü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2026 18:44

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla GÖKTÜRK-1 uydusuyla 686 kilometre irtifadan çekilen Anıtkabir görüntüsünü paylaştı.

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Mili Savunma Bakanlığı’nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"686 km irtifadan, milli keşif uydumuz GÖKTÜRK-1 ile Uzay Komutanlığı personeli tarafından görüntülenen Ankara ve Cumhuriyetimizin kalbi: Anıtkabir. Aramızdan ayrılışının 88'inci yıldönümünde; bizlere bağımsızlığımızı, Cumhuriyet'i ve aydınlık yarınları emanet eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ulu Önder'in açtığı yolda; bilimin, teknolojinin ve mühendisliğin rehberliğinde karada, denizde, havada ve şimdi uzayda ülkemizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz."

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#Anıtkabir Görüntüsü#Gökturk-1 Uydusu#Milli Savunma Bakanlığı

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