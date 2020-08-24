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AA
Haber Giriş: 24.08.2020 - 18:14 | Son Güncelleme:

MSB'den Giresun'daki sel felaketinde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

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MSB'den Giresun'daki sel felaketinde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Giresun'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman çavuşlar Erdem Çıtır ve Burak Tok için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şehitlerin fotoğrafına yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit düşen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."

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