MSB'den Gazze açıklaması: TSK, her türlü göreve hazır

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Deniz Kuvvetleri'nin harekat etkinliğini, müşterek çalışabilirliğini ve hazırlık seviyesini en üst düzeye taşımak amacıyla 6-10 Ekim'de gerçekleştirilen Denizkurdu-1 2025 Tatbikatı nedeniyle Antalya'da bulunan TCG ANADOLU amfibi hücum gemisinde, haftalık bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muharebe etkinliğinin muhafazası ve geliştirilmesi, kara, deniz, hava, uzay ve siber alanda daha etkin, caydırıcı ve hazır hale getirilmesi amacıyla milli ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti. Aktürk, "Bu kapsamda, çok tehditli ortamda karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi amacıyla 6-10 Ekim tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen, Deniz Kuvvetlerimizin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan müteşekkil 92 gemi, 66 hava unsuru ve insansız deniz araçlarının görev aldığı Denizkurdu-1 Tatbikatı başarıyla devam etmektedir" dedi.

'664 KİLOMETRE TÜNEL İMHA EDİLDİ'

TSK'nın son bir haftalık operasyonel faaliyetlerine değinen Tuğamiral Aktürk, "Savunma ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla 7 gün 24 saat esasıyla gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında geçtiğimiz hafta içerisinde 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir. Ayrıca, Suriye harekat alanlarında gerçekleştirilen tünel imha faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 276 kilometre Tel Rıfat'ta, 388 kilometre Menbic'de olmak üzere toplam 664 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir. Bu vesileyle, sınırlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek amacıyla 9 Ekim 2019’da başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 6'ncı yıl dönümünde canları pahasına mücadele eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

'996 KİŞİ HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ'

Tuğamiral Aktürk, hudutların Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunduğunu söyleyerek, "Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 294 şahıs yakalanmış, 996 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 471, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 52 bin 872 olmuştur. Yine, Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde yaklaşık 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Gazze'de sağlanan ateşkesi değerlendiren Aktürk, "Ülkemizin dahil olduğu ara buluculuk faaliyetleri sonucunda Gazze'de ateşkes sağlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. 2 yıldır ağır bir insani trajedinin yaşandığı Gazze'ye insani yardımların derhal ulaştırılması ve bölgenin yeniden imarına yönelik çalışmaların ivedilikle başlatılması hayati önemdedir. Ateşkesin; adil ve kalıcı barışın tesisine ve en nihayetinde iki devletli çözüme hizmet etmesini temenni ediyoruz" dedi.

'TSK HER GÖREVE HAZIR'

Aktürk'ün sunumu sonrası bakanlık kaynakları, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynakları, Gazze için görev yapacak Görev Gücü'nde TSK'nın da yer alıp almayacağına ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar uluslararası barış ve güvenliğin korunması amacıyla muhtelif kuruluşlarca farklı coğrafyalarda teşkil edilen çok sayıda misyonda görev ifa etmiş, profesyonelliği ve hakkaniyetli tutumuyla tüm tarafların takdirini kazanmıştır. Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır" diye konuştu.

'ENVANTERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ ÇALIŞMAMIZ SÜRÜYOR'

Bakanlık kaynakları, Eurofighter tedarikine ilişkin, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanması amacıyla milli uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması ve envanterin çeşitlendirilmesi kapsamında çalışmalarımız, çeşitli kongfigürasyonlar üzerinde devam etmektedir. Eurofighter tedariki konusunda henüz kesinleşen bir durum bulunmamaktadır. Sözleşme onay aşamasına geldiğinde kamuoyuna duyurulacaktır. Resmi kaynaklar haricinde yapılan açıklamalara itibar edilmemesini bir kez daha hatırlatmak isteriz" ifadelerini kullandı.

'BARIŞ VE İSTİKRARA TEHDİT OLUŞTURDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ'

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son gelişmelerle ilişkin ise "Suriye'de düzenlenen seçimleri ülkenin üniter yapısı, güvenliği, istikrarı ve bölgenin huzuru için önemli ve olumlu bir adım olarak görüyoruz. Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümet güçlerine saldıran SDG terör örgütünün; 10 Mart 2025'te Suriye hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediğini ve bölgesel barış ve istikrara tehdit oluşturduğunu bir kez daha göstermiştir. Öte yandan, Suriye hükümeti ile SDG terör örgütü arasındaki temas ve görüşmeler dikkat ve hassasiyetle takip edilmektedir. Türkiye, görüşme ve toplantılara değil, imzalanan mutabakatın sahaya yansımalarına bakmakta ve Suriye'nin 'Tek devlet, tek ordu' ilkesini desteklemeye devam etmektedir" dedi.

Bakanlık kaynakları, Trabzon ve Artvin açıklarında tespit edilen İDA'larla ilişkin, "Karadeniz'de bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde; deniz yollarının açık tutulması ve seyir serbestisinin sağlanması kapsamında sürüklenen mayın/İHA/İDA'ların tespiti ve imhası maksadıyla havadan ve denizden 24 saat keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam edilmektedir. 7 Ekim'de Trabzon açıklarında su ürünleri araştırma gemisi, Artvin açıklarında ise balıkçı teknesi tarafından İDA olduğu değerlendirilen şüpheli cisimler tespit edildiği, Deniz Kuvvetlerimiz ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca bildirilmiştir. Söz konusu İDA'lar bölgeye gönderilen SAS timlerimiz tarafından imha edilmiştir. Bu konuda yeni tedbirlerin ve iş birliğinin geliştirilmesi için Ukrayna ile de görüşmeler yapıyoruz. Daha önce de vurguladığımız gibi şüpheli cisim gören, tespit eden balıkçılarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız dikkatli olmalı ve herhangi bir müdahale bulunmadan ivedikle güvenlik birimlerimize haber vermelidir" açıklamasında bulundu.

Bakanlık kaynakları, Türkiye'nin SAFE (Avrupa Savunma ve Güvenlik Mimarisi) mekanizması dışında bırakılmasına yönelik girişimlere şahit olduklarını belirterek, "SAFE Tüzüğü, 27 Mayıs 2025 tarihinde AB Konseyi'nde kabul edilmiştir. Bu mekanizmada prensipte aday ülke olarak ülkemizin de açık olmakla birlikte, tüzükte AB üyesi olmayan ülkelere yönelik birçok kısıtlayıcı tedbir yer almaktadır. Ülkemiz de dahil AB üyesi olmayan müttefiklerin, AB Savunma ve Güvenlik Mimarisi dışında bırakılması veya bir pazarlık aracı olarak kullanılmasına yönelik girişimlere şahit oluyoruz. Bazı AB üyelerinin ise maksimalist emellerini AB güvenliği için çok önemli kararları bloke ederek gerçekleştirmek hayali peşinde oldukları anlaşılmaktadır. Avrupa güvenliğinin ancak kapsayıcılık, stratejik öngörü ve kolektif dayanışma ile güçlendirilebileceğini, bunun için vizyoner bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda, ülkemizin sahip olduğu savunma yetenekleri ile Avrupa savunmasına ve güvenliğine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu durum AB üyesi birçok müttefikimiz tarafından da dile getirilmektedir. Bu çerçevede, önümüzdeki süreçte açık görüşlü ve öngörülü Avrupalı müttefiklerimizle SAFE mekanizması kapsamında veya dışında savunma iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam edecektir" dedi.