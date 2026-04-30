MSB'den Sumud Filosu'na saldırıya tepki: Uluslararası hukukun açık bir ihlalidir

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son dönemde bazı Avrupalı yöneticilerin ülkemizi hedef alan açıklamaları dikkatle takip edilmektedir. Türkiye’nin bölgesel rolü ve Avrupa güvenlik mimarisi içindeki konumuna ilişkin ifadeler, müttefiklik hukuku ve dayanışma ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Yine, NATO üyesi Fransa ve birtakım senaryolar üzerinden yaptığı açıklamalar gerilimi artırmakta, bölgesel barış ve istikrara zarar verme riski taşımaktadır. Bölgemizde oluşturulmaya çalışılan herhangi bir askerî ittifakın, Türkiye’ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini hatırlatıyoruz. Sayın Bakanımızın daha önce de ifade ettiği gibi önümüzdeki dönemde de güvenlik ve istikrarın söz konusu olduğu her durumda, Türkiye’yi karşısına alanlar değil, Türkiye ile birlikte olanlar kazanacaktır" mesajı verildi.

GKRY'YE FRANSIZ ASKERİ KONUŞLANMASI

GKRY’e Fransız Askerlerinin konuşlandırılacağı haberlerine yönelik MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye, uluslararası hukuka bağlı, bölgesinde barış ve istikrarın korunmasını önceleyen bir anlayışla hareket etmektedir. Ancak bu yaklaşımımız, hem ülkemizin hem de KKTC’nin millî hak ve menfaatlerinden taviz verileceği anlamına gelmemektedir. Kıbrıs Adası’nın güvenliği ve istikrarına ilişkin düzenlemeler uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş olup, Türkiye garantör ülkelerden biridir. Fransa tarafından Güney Kıbrıs’a asker gönderileceğine yönelik açıklamaların hangi somut güvenlik ihtiyacına dayandığı belirsizliğini korurken, bu tür girişimlerin mevcut hassas dengeyi bozma ve gerilimi artırma riski bulunmaktadır. Bu tür girişimlerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi açısından da gelecekte güvenlik riskleri doğurabileceğini ve bölgesel istikrarı zedeleyebilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz" denildi.

İSRAİL’İN SUMUD FİLOSU’NA SALDIRISI

MSB'den yapılan açıklamada, "Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu’na, uluslararası sularda İsrail güçlerince gerçekleştirilen müdahale, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu eylem, yalnızca insani değerleri değil, aynı zamanda uluslararası sularda seyrüsefer güvenliğini de hedef almaktadır. Doğu Akdeniz’de en uzun kıyıya sahip ülke olarak, bölgede meydana gelen gelişmeler yakından ve hassasiyetle takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından daha önce de yaptığımız gibi insani yardım ve destek çerçevesinde gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.

ASTSUBAY TEMİN ŞARTLARI

Astsubay temin şartlarının değiştirileceğine ilişkin İddialara yönelik MSB'den yapılan açıklamada,"Bakanlığımız, personelimizin özlük haklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarını, günümüzün değişen şartlarına uygun şekilde ve ihtiyaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürmektedir. Son günlerde kamuoyuna yansıyan hususlara ilişkin olarak Bakanlığımızda yapılan bir çalışma yoktur" ifadeleri kullanıldı.

LİBYA'YA KUZEY ROTA DAHA KISA

Türkiye'den Libya'ya giden askeri uçakların rotaıdna dair açıklama yapan Bakanlık, "Ülkemizden Libya’ya Giden Askeri Uçakların Rotası Uçuş rotaları; hava sahası kullanım kuralları, meteorolojik şartlar, uçuş emniyeti, acil durumlarda iniş yapılabilecek uygun havalimanlarının konumu, yakıt verimliliği ve Dünya’nın küresel yapısı gibi hususlar dikkate alınarak planlanmaktadır.

Ülkemizden Libya’ya gerçekleştirilen askeri uçuşlarda, 2023 yılına kadar ülkemizin güneyinden geçen rota kullanılırken, aynı yıl itibarıyla uçuş rotalarının yeniden değerlendirilmesi sonucu yakıt verimliliği ve uçuş süresi açısından daha avantajlı olan kuzey rota kullanılmaya başlanmıştır. Söz konusu kuzey rota, güney rotaya kıyasla yaklaşık 225 km daha kısa olup, sorunsuz şekilde kullanılmaya devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.

3’ÜNCÜ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞINDA GÖREV DEĞİŞİMİ

Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında stadyumun hemen üzerinden F-16 ve Sikorsky helikopterleri ile uçuş gerçekleştirildi. Görüntüler sosyal medyada da yer alırken, 3. Ana jet üs Komutanı görevden alınarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na getirildimişti. MSB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir" denildi.

6 PKK’LI DAHA TESLİM OLDU

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi:

"Ülkemizin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında hafta boyunca; 6 PKK’lı terörist daha teslim oldu. Operasyon bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edildi. Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu, Menbic’de imha edilen 8 kilometre tünel ile birlikte, 785 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 483) kilometreye ulaşmıştı.

HUDUT GÜVENLİĞİ

7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede güvenliğin tesis edildiği hudutlarımızda son bir haftada; 198 şahıs yakalandı. 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 430 olmuş, engellenen 1.449 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde sınırlarımızda engellenen kişi sayısı da 25 bin 618’e ulaştı.

Ayrıca; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut birliklerimiz tarafından; Van ve Hatay hudut hatlarında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde toplam 388 kilogram (388.046 gram) uyuşturucu madde ile 3 bin 485 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

ULUSLARARASI GÖREVLER

Ege Ordusu Komutanlığımızın sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla, 20 Nisan-21 Mayıs tarihleri arasında icra edilen EFES-2026 Tatbikatı; Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesi’nde başarıyla devam etmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin en büyük birleşik ve müşterek tatbikatlarından olan EFES-2026’ya millî unsurlarımız ile birlikte 45 ülkeden gözlemci, birlik ve unsur katılmaktadır.

Estonya’da bulunan NATO Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi koordinatörlüğünde, 20-24 Nisan tarihleri arasında, yerinden katılımla icra edilen NATO Kilitli Kalkan (Locked Shields) Tatbikatı başarıyla tamamlanmıştır.

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü’ne; Sayın Genelkurmay Başkanımız, Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız ile birlikte Ankara’da bulunan TSK Siber Savunma Komutanlığımızdan iştirak etmiştir. 27 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında Azerbaycan’da TurAz Kartalı Hava Savunma Tatbikatı icra edilmekte, 13-30 Nisan tarih aralığında Libya ve Fildişi Sahili’nde düzenlenen Flintlock ile 27 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında İspanya ev sahipliğinde Batı Akdeniz’de icra edilen Spanish Minex Mayın Harekâtı tatbikatlarına katılım sağlanmaktadır.

Spanish Minex Tatbikatı’na iştirak eden NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2’de (SNMCMG-2) görevli TCG Amasra mayın avlama gemimiz, 1-3 Mayıs tarihleri arasında Alicante/İspanya’ya liman ziyareti yapacaktır. 5-13 Mayıs tarihleri arasında; Norveç’te Steadfast Deterrence ile Paris/Fransa’da gerçekleştirilecek Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu Bilgisayarlı Destekli Komuta Yeri tatbikatlarına iştirak edilmesi planlanmaktadır. 27-30 Nisan tarihleri arasında Türkiye-Mısır Hava Kuvvetleri 3'üncü Karargâh Görüşmeleri için Türkiye’de bulunan Mısır Hava Kuvvetleri heyeti, 29 Nisan’da Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız tarafından kabul edilmiştir.

MEVLANA'YI KARŞILAMA TÖRENİ

Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz, 3 Mayıs’ta “Mevlana’yı Karşılama Törenleri” kapsamında Konya’da gösteri uçuşu yapacaktır.

HARİTALAR GÜNCELLENDİ

Coğrafi bilgi üretimi ve haritacılık alanında sahip olduğu kurumsal kapasiteyi sürekli geliştirerek; doğru, güncel ve güvenilir veriyi kamuoyunun hizmetine sunmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Harita Genel Müdürlüğümüz tarafından 1/1.000.000 ölçekli; Türkiye Nüfus Dağılışı ve Yoğunluğu Haritası (2025) güncellenmiş, Türkiye Nüfus Değişimi Haritası (2024-2025) hazırlanmış ve Türkiye Yapı Yoğunluğu Haritası yayımlanmış, böylece üç kıymetli çalışma daha kamuoyunun istifadesine sunulmuştur.

ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, KARAOK Tanksavar Silah Sistemi, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alındı. Bugün de (30 Nisan), TUSAŞ tarafından yerli ve millî imkânlarla üretilen Gökbey Genel Maksat Helikopterinin Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ilk teslimatı gerçekleştirilecek. Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketimiz tarafından hafta içerisinde; Muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlandı.HAR-66 Hafif Anti-Tank Roketlerinin Malezya’ya ihracı kapsamındaki teslimatlara devam edildi. 20-23 Nisan tarihleri arasında Malezya’da düzenlenen, Asya Savunma Hizmetleri Fuarı ve Konferansı’nda (Defence Services Asia Exhibition and Conference-DSA 2026) şirketimiz ile Malezya kamu şirketi “Melaka Corporation” arasında savunma sanayi alanında ortak üretim ve satışı gerçekleştirilen savunma ürünlerinin bakım, onarım ve teknik destek süreçlerini kapsayan Mutabakat Zaptı (MoU) imzalanmıştır.

İmza töreni; Millî Savunma Bakan Yardımcımız Sayın Musa Heybet, Malezya Savunma Bakanı ve Malezya Melaka Eyaleti Başbakanı’nın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

5-9 Mayıs tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek SAHA-2026 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda, Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarımızın ürün ve projeleri sergilenecektir.

SAHA-2026’ya; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait TCG Anadolu ve TCG İstanbul gemilerimiz ile TCG Pirireis denizaltımız da katılacak ve halkımızın ziyaretine açılacaktır.

Dost ve müttefik ülkeler ile çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalanması planlanan Fuar boyunca; Mehteran Birlik Komutanlığımız ile 1’inci Ordu, Kuzey Deniz Saha ve Hava Harp Okulu bando komutanlıklarımız tarafından konserler icra edilecektir.

Gözden Kaçmasın Sumud Filosu'na müdahaleye siyasilerden tepki Haberi görüntüle

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ

Personel ve askerî öğrenci alım/temin işlemleri kapsamında; 2026 Yılı Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri, 24 Nisan’da tamamlanmıştır. Önceki yıla göre 7 bin 20 adayın daha fazla başvuruda bulunmasıyla toplam başvuru sayısı 119 bin 189’a ulaşmış; Millî Savunma Üniversitemize yapılan başvurularda kayda değer bir artış gözlemlenmiştir.

Avrupa genelinde askerî okulların öğrenci temininde güçlük yaşadığı bir dönemde Millî Savunma Üniversitemize gösterilen yoğun ilgi; Milletimizin Türk Silahlı Kuvvetlerimize duyduğu güvenin, Gençlerimizin bu şanlı göreve olan yüksek teveccühünün ve, Türk milletinin köklü “ordu-millet” anlayışının açık ve güçlü bir tezahürüdür.

Yüreğindeki vatan ve millet aşkıyla, Al Bayrağımızın izinde şanlı ordumuzda görev almayı hedefleyen tüm gençlerimize başarılar diliyor, bu bilinç ve sorumlulukla yetişmelerinde emeği geçen kıymetli ailelerine şükranlarımızı sunuyoruz.

2026 Yılı Millî Savunma Bakanlığına Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini başvuruları, 4 Mayıs’ta sona erecektir.

Bölgesel Kariyer Fuarları çerçevesinde; Dün ve bugün (29-30 Nisan) Erzurum’da, Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı’na iştirak edilmekte, 7-8 Mayıs’ta Tekirdağ’da, Trakya Kariyer Fuarı’na katılım sağlanması planlanmaktadır. "