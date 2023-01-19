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MSB'den F-35 görüşmelerine ilişkin açıklama

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#Milli Savunma Bakanlığı#Türkiye#ABD
MSBden F-35 görüşmelerine ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 20:18

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları arasındaki F-35 istişarelerine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Heyetler, istişarelerin devamı konusunda mutabık kalınmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türk veABD Savunma Bakanlıkları arasında gerçekleşen ikinci F-35 istişare toplantısıyla ilgili bir açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları heyetleri ilki Ankara'da yapılan F-35 istişarelerin ikinci turunu 18 Ocak 2023 günü Washington/ABD'de icra etmişlerdir. Heyetler istişarelerin devamı konusunda mutabık kalmışlardır. Müteakip toplantının 2023 İlkbahar aylarında Ankara'da icra edilmesi planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Türkiye#ABD

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