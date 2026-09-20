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MSB'den 'Eurofighter' açıklaması: İngiltere'deki uçak bakım tesisleri incelendi

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Eurofighter Typhoon#Hava Kuvvetleri
MSBden Eurofighter açıklaması: İngilteredeki uçak bakım tesisleri incelendi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2026 16:08

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Eurofighter Typhoon' tedarik projesi kapsamında uzman personelden oluşan heyetin İngiltere’deki Kraliyet Hava Kuvvetleri Coningsby Hava Üssü’nde uçak bakım tesislerini incelediğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hava Kuvvetlerimizin modernizasyon çalışmaları kapsamında Birleşik Krallık ile yürütülen Eurofighter Typhoon tedarik projesi çalışmaları devam ediyor.

MSBden Eurofighter açıklaması: İngilteredeki uçak bakım tesisleri incelendi

Bakanlığımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçak Bakım Çalışma Grubu ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğümüzden oluşan uzman personelimizin katılımıyla 15-17 Eylül 2026 tarihleri arasında Kraliyet Hava Kuvvetleri Coningsby Hava Üssü’ndeki uçak bakım tesisleri incelendi. Gerçekleştirilen bu stratejik ziyaret; bakım-idame süreçlerinin planlanması, teknik altyapı uyumu ve ortak iş birliğinin güçlendirilmesi yolunda önemli bir adım oldu” ifadeleri kullanıldı.

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MSBden Eurofighter açıklaması: İngilteredeki uçak bakım tesisleri incelendi

MSBden Eurofighter açıklaması: İngilteredeki uçak bakım tesisleri incelendi

 

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#MSB#Eurofighter Typhoon#Hava Kuvvetleri

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