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AA
Haber Giriş: 08.08.2020 - 19:09,Son Güncelleme:

MSB'den duygulandıran paylaşım! 'Mehmetçik yemeğini Suriyeli kardeşlerimize paylaşıyor'

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MSB'den duygulandıran paylaşım! 'Mehmetçik yemeğini Suriyeli kardeşlerimize paylaşıyor'
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde kahraman Mehmetçiklerin, kendileri için hazırlanan yemekleri Suriyeli kardeşleriyle paylaşmaya devam ettiğini bildirdi.

MSB, Barış Pınarı bölgesinde kahraman Mehmetçiklerin, kendileri için hazırlanan yemekleri Suriyeli kardeşleriyle paylaşmaya devam ettiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizi terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden koruyan, barış ve huzur için gece gündüz çalışan kahraman Mehmetçik, kendisi için hazırlanan yemeğini Suriyeli kardeşlerimizle paylaşmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

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