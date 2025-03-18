×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MSB'den duygulandıran 18 Mart paylaşımı: Kahraman Mehmetçik şanlı ecdadın izinde

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale#MSB#18 Mart
MSBden duygulandıran 18 Mart paylaşımı: Kahraman Mehmetçik şanlı ecdadın izinde
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 10:26

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla video klip paylaşıldı.

Haberin Devamı

MSB'nin 18 Mart paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Bir destanın adıdır Çanakkale!

Tarih boyunca vatanı, hürriyeti ve istikbali için savaşan, imkânsız görünen nice işlerin üstesinden başarıyla gelen Türk milleti, 110 yıl önce Çanakkale'de canı pahasına verdiği destansı mücadeleyle düşmanlarına geçit vermeyerek büyük bir zafer kazandı.

Bugün de kahraman Mehmetçik şanlı ecdadının izinde canı pahasına vatan savunmasına devam ediyor.

#18MartŞehitleriAnmaGünü ve #ÇanakkaleDenizZaferi'nin yıl dönümünde Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu şanlı zaferin kahramanı ecdadımıza ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, onları saygı ve minnetle anıyoruz. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çanakkale#MSB#18 Mart

BAKMADAN GEÇME!