MSB'den duygulandıran 18 Mart paylaşımı: Kahraman Mehmetçik şanlı ecdadın izinde

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MSB'nin 18 Mart paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Bir destanın adıdır Çanakkale!

Tarih boyunca vatanı, hürriyeti ve istikbali için savaşan, imkânsız görünen nice işlerin üstesinden başarıyla gelen Türk milleti, 110 yıl önce Çanakkale'de canı pahasına verdiği destansı mücadeleyle düşmanlarına geçit vermeyerek büyük bir zafer kazandı.

Bugün de kahraman Mehmetçik şanlı ecdadının izinde canı pahasına vatan savunmasına devam ediyor.

#18MartŞehitleriAnmaGünü ve #ÇanakkaleDenizZaferi'nin yıl dönümünde Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu şanlı zaferin kahramanı ecdadımıza ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, onları saygı ve minnetle anıyoruz.