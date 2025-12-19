MSB’den düşürülen İHA açıklaması: En uygun yer ve anda vuruldu

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada F-16’ların vurarak düşürdüğü kimliği belirsiz İHA’ya dair şu detaylara yer verildi: “15 Aralık 2025 tarihinde, Karadeniz yönünden hava sahamıza yaklaşan bir İHA tespit edilmesi üzerine, ilgili tüm birimlerimizce tespit, teşhis ve takip süreci derhal başlatıldı. Süreç; İHA’nın irtifa, sürat ve boyut olarak tespitinin güçlüğü ve düşük radar kesit alanına sahip olması nedeniyle tek bir sensör verisine dayanmaksızın radar, elektro-optik, elektronik harp ve erken ihbar sistemlerinden elde edilen çoklu verilerin karşılıklı doğrulaması esas alınarak yürütüldü.

F-16’LAR TAKİP ETTİ

Hava sahası emniyetinin muhafazası ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, kontrolden çıktığı anlaşılan İHA, F-16 uçaklarımız tarafından takip edildi, prosedürlerin tamamlanmasını müteakip en uygun yerde kontrollü bir müdahaleyle düşürüldü. Hava sahasına ilişkin alınan tüm kararlar, sivil hava trafiği dahil olmak üzere hava sahası emniyetinin korunması, yerleşim alanlarına yönelik risklerin önlenmesi ve elde edilen verilerin bütüncül değerlendirilmesi esaslarına dayalı olarak, yüksek hassasiyetle verilmektedir. Bu kapsamda uygulanan yöntem, yerleşim alanlarına yönelik riskleri bertaraf eden, sivil havacılık faaliyetlerinin emniyetini de önceleyen en ihtiyatlı ve güvenli yaklaşım olarak icra edildi.

15 Aralık’ta hava sahamıza giren kimliği belirsiz bir İHA, F-16’lar tarafından etkisiz hale getirilmişti.

ENKAZA ULAŞILAMADI

Havada vurularak imha edilen İHA’nın, çok küçük parçalara ayrılarak geniş bir alana dağıldığı değerlendirilmektedir. Bu durum sahada tek parça veya bütünlük arz eden enkaz tespitini zorlaştırmaktadır. Bu çerçevede, arama-tarama ve teknik inceleme faaliyetleri ilgili birimlerce titizlikle sürdürülmekte olup, doğrulama süreçleri tamamlanmadan olay hakkında yapılan spekülatif değerlendirme ve dezenformasyon içerikli iddialara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.”

İKİ TARAF DA İKAZ EDİLDİ

“Hava savunma sistemimizin zafiyet içinde olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor” denilen açıklamada, “Elde edilen tecrübeler ışığında tespit, teşhis ve reaksiyon süreçleri düzenli olarak gözden geçirilip operasyonel prosedürler ve teknik kabiliyetler sürekli olarak geliştiriliyor. Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaş dolayısıyla Karadeniz’in güvenliğine yönelik bu tür olumsuzluklar konusunda her iki tarafın da daha dikkatli olmaları hususunda muhataplarımız ikaz edildi” bilgisi de verildi.

‘SDG’NİN ENTEGRASYON SÜRECİNİ TAKİPTEYİZ’

Bakanlık, terör örgütü SDG’nin Suriye Ordusu’na entegrasyon sürecine ilişkin de “Suriye’nin istikrarı ve güvenliği, bölgenin huzuru için kritik öneme sahiptir. Türkiye, bu doğrultuda Suriye hükümetiyle yakın iş birliğini sürdürmeye ve ‘tek devlet, tek ordu’ ilkesini desteklemeye kararlıdır. Bu konuyla ilgili Türkiye olarak muhataplarımızla gerekli koordinasyonları yapıyor ve süreci yakından takip ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca son bir hafta içerisinde 6 PKK’lı teröristin teslim olduğu, operasyon bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına da devam edildiği söylendi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bilgilendirme toplantısı düzenledi.