MSB’den Doğu Akdeniz çağrısı: Mısır’la da anlaşmaya hazırız

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, “Mısır ile de karşılıklı menfaatler doğrultusunda Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin anlaşma imzalamaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz” denildi. Bakanlık, Mısır’ın Türkiye ile böyle bir anlaşma imzalaması halinde ise Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla 15 bin kilometrekareden daha fazla deniz yetki alanına sahip olacağının değerlendirildiğini de vurguladı.

SİNCAR’DAKİ SON GELİŞMELER

Irak Merkezi Hükümeti’nin Sincar’da devlet otoritesinin güçlendirilmesine ve bölgenin normalleşmesine yönelik yürüttüğü faaliyetlerin memnuniyetle karşılandığını duyuran MSB, “Bölgede terör örgütlerinin varlığına son verilerek güvenliğin Irak’ın resmî güvenlik güçleri tarafından sağlanması, Sincar’da kalıcı huzur ve istikrarın tesis edilmesi ve terörsüz bölge hedefi açısından önemli bir gelişmedir. Söz konusu süreç, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordinasyon içerisinde yakından takip edilmektedir” açıklamasını yaptı.

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LAZKİYE’YE ZİYARET

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi:

“Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yürütülen ikili askeri ilişkiler çerçevesinde, Suriye Deniz Kuvvetleri’nin imkân ve kabiliyetlerinin artırılması amacıyla İstanbul Tersanesi Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı ile ASFAT temsilcileri 22 Ekim’de TCG Bora ile Suriye Lazkiye’yi ziyaret etti. 27-30 Ekim tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanımızın katılımıyla Azerbaycan’da gerçekleştirilen ‘3’üncü Türkiye-Azerbaycan Kara Kuvvetleri İşbirliği Toplantısı’ devam ediyor.

Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı çerçevesinde 3-5 Kasım tarihleri arasında Yunanistan Taktik Hava Kuvveti Komutanı ve beraberindeki heyet tarafından Muharip Hava Kuvveti Komutanımıza ziyaret gerçekleştirilecek.

MISIR’LA ‘DOSTLUK DENİZİ’

4-9 Kasım tarihleri arasında Türkiye-Mısır Deniz Kuvvetleri unsurları ve personelinin katılımı ile İskenderiye’de suüstü, denizaltı savunma ve hava savunma harekâtı ile sualtı taarruz (SAT) eğitimlerinin icra edileceği ‘Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı’ gerçekleştirilecek.”