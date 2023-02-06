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MSB'den deprem açıklaması: İnsani Yardım unsurları göreve hazır

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#Milli Savunma Bakanlığı#Kahramanmaraş#Deprem
MSBden deprem açıklaması: İnsani Yardım unsurları göreve hazır
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 06:55

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Millî Savunma Bakanlığında deprem faaliyetlerinin koordinasyonu için Afet Acil Durum Kriz Merkezi oluşturularak faaliyetlerine başlamıştır. TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazırdır. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile bölgeye gitmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu sabah meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye illerinde bulunan birliklerimiz etkilenmiştir. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Millî Savunma Bakanlığında deprem faaliyetlerinin koordinasyonu için Afet Acil Durum Kriz Merkezi oluşturularak faaliyetlerine başlamıştır. TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazırdır. Taleplerin karşılanması için koordinasyona başlanmıştır. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile bölgeye gitmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Kahramanmaraş#Deprem

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