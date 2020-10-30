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AA
Haber Giriş: 30.10.2020 - 18:34 | Son Güncelleme:

MSB'den deprem açıklaması: Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi

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MSB'den deprem açıklaması: Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremin ardından, Bakanlığa bağlı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemede, Milli Savunma Bakanlığı bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

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