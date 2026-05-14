'Mavi Vatan Kanunu' geliyor | MSB’den deniz yetki alanlarına ilişkin kanun çalışması açıklaması

Haberin Devamı

BELÇİKA SAVUNMA BAKANININ ZİYARETİ

Milli Savunma Bakanlığı, Belçika Savunma Bakanın Türkiye ziyaretine dair, “Küresel ve bölgesel güvenlik ortamında yaşanan son gelişmeler, dost ve müttefik ülkeler arasında savunma alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesini her zamankinden daha önemli hâle getirmektedir. Bu çerçevede, Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı ile Sayın Bakanımızın gerçekleştirdiği görüşmede; ikili ve bölgesel güvenlik konuları görüşülmüş, savunma sanayii alanındaki iş birliği imkânları ele alınmıştır. Görüşmelerin ardından, imzalanan Niyet Mektubu ile iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı irade teyit edilmiştir” açıklamasını yaptı.

DENİZ YETKİ ALANLARINA İLİŞKİN KANUN ÇALIŞMASI

Haberin Devamı

MSB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışması, denizlerimizdeki yetki alanlarımızdaki sorumlulukları belirleyecek ve iç hukuk mevzuatımızdaki eksiklikleri giderecek çerçeve bir yasa niteliğindedir. Söz konusu kanun çalışmalarına Bakanlığımız tarafından askeri, teknik, akademik ve hukuki düzeyde katılım sağlanmış, katkılarımız ilgili kurumlara iletilmiştir. Bahse konu kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir.

TERÖRLE MÜCADELE VE HUDUT GÜVENLİĞİ

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin beka ve güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini sınırlarımızda ve ötesinde kesintisiz ve kararlı şekilde sürdürmektedir. Hafta boyunca kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla yürütülen arama-tarama ve hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında; Operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiş, Hudutlarımızda; 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 258 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 944 olmuş, Engellenen 1.344 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 29 bin 194’e ulaşmıştır."



EFES’E 10 BİN PERSONEL KATILIYOR

Haberin Devamı

MSB Basın ve Halkla İlişikler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi:

EFES TATBİKATI

“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetleriyle harekât kabiliyetini geliştirmeye, modern harp yeteneklerini ileri seviyeye taşıyarak etkinlik ve caydırıcılığını artırmaya devam etmektedir. Ege Ordusu Komutanlığımızın sevk ve idaresinde, 20 Nisan-21 Mayıs tarihleri arasında icra edilen EFES-2026 Birleşik, Müşterek ve Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı’na millî unsurlarımız ile birlikte 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı 10 binin üzerinde personel katılım sağlamaktadır.

Haberin Devamı

Tatbikat kapsamında; Kartal ordugâh bölgesinde “Hava Hücum Harekâtı ve Karma Birlik Geçit Açma Eğitimleri”, Katılımcı ülke bayrakları ve Türk bayrağımız ile EFES-2026 flamasının yer aldığı “Bayrak Atlayışı Faaliyeti” icra edilmiştir. Aralarında Panter obüsü, Karaok tanksavar silahı, Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç ile Karayel Karinalı Botun da yer aldığı 50 adet silah ve sistem EFES Tatbikatı’nda ilk kez kullanılmaktadır. Seçkin Gözlemci Günü’nün 20-21 Mayıs tarihlerinde icra edilmesi planlanan tatbikatta; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinlik ve caydırıcılığının artmasına katkı sağlayan yerli, millî ve modern teknolojiyi haiz savunma sanayisi ürünlerimizin fuar anlayışı içerisinde sergileneceği “Savunma Sanayi Sergisi” açılması planlanmaktadır. 16 Mayıs’ta Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesi Seferihisar/İzmir’de açılacak ve savunma sanayi firmalarımızın yer alacağı sergide “EFES-2026 Savunma Bilim ve Teknolojileri” konulu üniversiteler arası proje yarışması kapsamında seçilen çalışmalar da yer alacaktır. Ayrıca tatbikatta, Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz tarafından 21 Mayıs’ta gösteri uçuşu yapılacaktır.

Haberin Devamı

ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Savunma sanayimizin her alanında yerli ve millî olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güç ve etkinliğini daha da artırma çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda; Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca; muhtelif miktarda Akıncı İHA muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır.

19 MAYIS’TA 30 GEMİ LİMAN ZİYARETİ YAPACAK

Millî Mücadelemizin başlangıcının 107’nci yıl dönümünde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramımızı şimdiden kutluyor; başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Millî Mücadele kahramanlarımız olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında; Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 30 gemi ile 22 liman ziyareti gerçekleştirilecek ve gemiler halkımızın ziyaretine açılacak, 16 Mayıs’ta Çorum’da Türk Yıldızları, 19 Mayıs’ta Samsun’da SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşları icra edilecektir. Yine “19-21 Mayıs tarihleri arasında Armoni Mızıkası Komutanlığımızca Kosova’da konserler düzenlenecektir."