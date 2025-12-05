MSB’den Dendias’a tepki... Hayalci açıklamalar

Haberin Devamı

Açıklamada şunlar yer aldı: “Her zaman vurguladığımız gibi Ege Denizi dâhil olmak üzere bölgemizin barış ve istikrar bölgesi olması ülkemizin temel önceliğidir. Bu doğrultuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Beklentimiz, Yunanistan’ın da aynı yapıcı tutumu sergilemesidir. Bazı Yunanlı yetkililer tarafından yapılan gerginliği artırıcı eylem ve söylemler ile uluslararası anlaşmalara aykırı, gerçeklerden kopuk, hayalci açıklamalar, her iki ülke lideri arasındaki mutabakata dayalı oluşan olumlu atmosfere zarar vermekten başka bir işe yaramamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit değildir. Ancak ülkemize yönelebilecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güç ve kararlılıktadır. Türkiye’yi hedef alan girişimlerin geçmişte sonuçsuz kaldığı gibi bugün ve gelecekte de başarıya ulaşamayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz.”

KARADENİZ’İN GÜVENLİĞİ

MSB, Rusya-Ukrayna savaşına işaret ederek, “Savaştan kaynaklı deniz tehditlerine karşı bölgesel sahiplik ilkemiz kapsamında tedbir ve inisiyatifler yürütmekteyiz. Ancak her ne kadar tedbirlerle denizden kaynaklanan tehditleri ve Karadeniz’deki güvenlik karmaşasını minimize etsek dahi istikrarlı ve güvenli bir deniz ortamı için kalıcı barış gerekmektedir. Bununla birlikte her hâlükârda özellikle deniz yetki alanlarımız ve kritik su altı/üstü yapılarımızın güvenliği için gerekli tedbirleri almaya, deniz ve hava unsurlarımızla seyir/keşif/gözetleme faaliyetleri icra etmeye ayrıca Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu (MCM BLACK SEA) kapsamında faaliyetlerimizi sürdürmeye devam etmekteyiz” ifadesini kullandı.

SURİYE’DE 728 KM. TÜNEL İMHA

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık’ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında şu bilgileri verdi: “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için ülkemize yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadelesi kapsamında son bir hafta içerisinde; 2 PKK’lı terörist daha teslim oldu. Operasyon bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edildi. Teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hâle getirildi. Menbic’de imha edilen 3 kilometre tünel ile birlikte, Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 728 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 426) kilometre olmuştur.”