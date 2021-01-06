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ANKARA
Haber Giriş: 06.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

MSB’den darbe imasına açıklama: ‘TSK milletinin emrinde, görevinin başındadır’

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MSB’den darbe imasına açıklama: ‘TSK milletinin emrinde, görevinin başındadır’
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Millî Savunma Bakanlığı (MSB) darbe imalarına ilişkin dün gece açıklama yaptı.

Açıklamada özetle şu ifadeler yer aldı: “Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle; aklın ve bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenlik ve bekasını hedef alanlara ve her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır.”

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