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MSB'den Cumhuriyetin 100. yaşına özel klip

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#Milli Savunma Bakanlığı#100Yıl#Cumhuriyet
MSBden Cumhuriyetin 100. yaşına özel klip
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2023 15:50

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılına özel bir klip hazırlandı. Klipte 1922'den 2023'e kadar Cumhuriyetin kuruluşu ve gelişimi, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Türk ordusunun görüntüleriyle veriliyor.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı için hazırlanan klipte Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntülerinin yanı sıra Türk ordusunun geçmişten günümüze görüntüleri de yer alıyor. Hava, kara ve deniz kuvvetlerine ait uçak, zırhlı araç, diğer asker araçların görüntüleri de yer alıyor. 1922 tarihiyle başlayan görüntüler Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'e kadar sürüyor. 100. yıla özel olarak hazırlanan klip, "Gücüne güç şerefine şeref katasın. Ezelden ebediyete hep var olasın. Gazi'nin açtığı bu kutlu yolda, yürüyeceğiz hepimiz. Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz" sözleriyle sona eriyor.

ASRIN KAHAMANLARINA RAP ŞARKILI KLİP

Rap şarkılarının kullanıldığı 'Asrın Kahramanları' klibinde ise, Türk askerinin karada havada ve denizde yaptığı görevler sırasında çekilen görüntülere yer veriliyor.

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#Milli Savunma Bakanlığı#100Yıl#Cumhuriyet

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