MSB’den CAATSA mesajı: Açık veya örtülü tüm kısıtlamalar kaldırılmalı | Miçotakis’in açıklamaları için dikkat çeken yorum

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Türkiye, NATO’nun güçlü ve etkin bir müttefiki olarak İttifak’ın caydırıcılığına ve ortak güvenliğine önemli katkılar sunmaya devam etmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Bu çerçevede, ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılıyor, müttefiklerimizle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz” denildi.

MİÇOTAKİS’İN AÇIKLAMALARI

Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis’in Türkiye’ye yönelik açıklamalarını da değerlendiren Bakanlıktan, “Ülkemiz, bölgemizde barış ve istikrarın korunmasından, mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmasından yanadır. Bu kapsamda, gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz” açıklaması yapıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

NATO ZİRVESİ

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişiler Müşaviri Zeki Aktürk, Ay Yıldız Karargahın’da düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi:

NATO İLE İLİŞKİLER

“7-8 Temmuz’da Ankara'da başarıyla gerçekleştirilen 36’ncı NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi, 360 derece güvenlik anlayışı çerçevesinde İttifakın karşı karşıya bulunduğu güncel tehditlerin kapsamlı şekilde ele alındığı, ortak caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik stratejik kararların değerlendirildiği tarihî bir buluşma olmuş Zirve; müttefikler arasındaki dayanışmayı pekiştirirken, değişen güvenlik ortamına yönelik ortak vizyonun geliştirilmesine ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine ilişkin müşterek yaklaşımın güçlendirilmesine de önemli katkılar sağlamıştır. NATO Zirvesi kapsamında icra edilen Savunma Sanayii Forumu ile Sayın Bakanımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Savunma Bakanları Resepsiyonu; müttefikler arasında savunma sanayiinde ortak üretim ve teknoloji iş birliğinin geliştirilmesine, ortak güvenlik anlayışının pekiştirilmesine ve Türkiye'nin yerli ve millî savunma sanayiinde ulaştığı yüksek teknolojik yetkinlik, güçlü üretim kapasitesi ve yenilikçi vizyonunun uluslararası platformda bir kez daha ortaya konulmasına vesile olmuştur. Türkiye; güçlü ordusu, gelişen yerli ve millî savunma sanayii, etkin savunma diplomasisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen çok boyutlu dış politika anlayışıyla; krizlerin çözümüne katkı sunan, diyalog kanallarını açık tutan, bölgesel ve küresel barış ile istikrarı destekleyen yapıcı yaklaşımını kararlılıkla sürdürmektedir. Bu anlayış doğrultusunda ülkemiz, NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşuna katkı sağlayan güvenilir ve sorumluluk sahibi bir müttefik olarak uluslararası barış, güvenlik ve istikrara katkı sunmaya devam edecektir.

Haberin Devamı

TERÖRLE MÜCADELE

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin beka ve güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini sınırlarımızda ve ötesinde kesintisiz ve kararlı şekilde sürdürmektedir. Kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla yürütülen operasyon, arama-tarama ve hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında son bir hafta içerisinde; 4 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, Harekât bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir. Diğer yandan, 2’nci Ordu İstihkâm Tugay Komutanlığımızca, Suriye/Deyrizor’da Fırat Nehri’nin üzerine 240 metre uzunluğunda yüzer köprü kurulumu tamamlanmıştır. Köprü, kontrol geçişlerinin yapılmasını müteakip 10 Temmuz’da hizmete açılacaktır.

Haberin Devamı

ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetlerinin artırılması çalışmaları da devam etmektedir. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda; TB-3 SİHA, 7,62 mm Piyade Tüfeği (MPT-76), Silah Taşıyıcı Araç ile, Elektrikli Zırhlı Personel Taşıyıcı (E-ZPT) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca, 13-17 Temmuz tarihleri arasında muhtelif miktarda SOM-B1T mühimmatının kabul faaliyeti ROKETSAN’ da icra edilecektir. Bakanlığımıza bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz (MKE) tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirilen Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs BORAN’ın Arnavutluk’a ihracatına yönelik olarak 4 Temmuz’da sözleşme imzalanmıştır. Millî yazılım ve teknoloji alanında hayata geçirdiği projelerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güç ve etkinliğinin daha da artırılmasına katkı sağlayan HAVELSAN’ın 44’üncü (1982) kuruluş yıl dönümünü şimdiden kutluyor, ülkemizin savunma gücüne değerli katkılar sunan tüm çalışanlarına başarılar diliyoruz.

Haberin Devamı

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ

Personel ve askerî öğrenci alım/temin işlemleri, planlanan takvime uygun şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda; Millî Savunma Üniversitesi “2026 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetlerinin” 7 Ağustos’a kadar devam edeceğini, Seçim aşamalarına katılacak adayların 15 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında Kredi Yurtlar Kurumunun belirlemiş olduğu yurtlardan istifade edebileceğini hatırlatıyoruz.

Gözden Kaçmasın CAATSA ve F-35’lerde konuşulan yol haritası Haberi görüntüle

BEDELLİ ASKERLİK

Diğer yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2026 yılının ikinci altı ayı için 472.653,60 (dört yüz yetmiş iki bin altı yüz elli üç TL, altmış Kuruş) olmuştur. 7 Temmuz 2026 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır.”

Haberin Devamı

PENTAGONUN 3 KATI

Ay Yıldız Karargâh hakkında bakanlıktan şu bilgiler verildi: “12 milyon metrekare toplam alan (1680 futbol sahası büyüklüğünde), 1 milyon metrekare tamamlanmış, toplam 2 milyon metrekare inşaat alanı, Pentagon’un 3 katı, NATO Karargâhı’nın 4 katı büyüklüğünde, 6,5 km çevre duvarı, 3200 kişilik 5 adet konferans salonu, 1 yılda inşası tamamlanan 10,000 metrekare alan üzerine kurulu Yıldız binası, 6400 kapasiteli 6 kapalı otopark, 19 milyon metreküp kazı hacmi”

AY YILDIZ SOFRASI

MSB, NATO Savunma Bakanları onuruna verilen resepsiyonun menüsü paylaştı: “Ballı Pastırma Sarması, Mersin Keçi Peyniri, Marmaris Çam Balı, Gelibolu Lakerdası, Kumpir Lokması, İpekyolunun Mirası Çıtır Kayseri Mantısı, Adıyaman Çiğ Köftesi, Odun Ateşinde Döner ,Göbit Ekmeği, Yenice Köz Kırmızı Biberi, Çanak Güveçte Bonfile, Gaziantep Baklavası, Aydın Kadayıflı İncir Tatlısı , Türk Kahvesi”