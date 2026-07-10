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MSB’den CAATSA mesajı

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#MSB Açıklaması#CAATSA Yaptırımları#ABD-Türkiye İlişkileri
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 07:00

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Trump’ın CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılması” denildi. ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamaların memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, “Müttefiklerimizle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz” ifadeleri yer aldı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in “Türkiye’nin Yunanistan’a tehdit oluşturduğu” açıklamasını da değerlendiren Bakanlık “Ülkemiz, bölgemizde barış ve istikrarın korunmasından, mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmasından yanadır. Gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyor, TSK’nın kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz”  ifadelerini kullandı.                                                      

    

 

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#MSB Açıklaması#CAATSA Yaptırımları#ABD-Türkiye İlişkileri

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