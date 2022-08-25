Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

MSB’den Büyük Taarruz’un yıl dönümünde ’Kamu Spotu’ hazırlandı

Güncelleme Tarihi:

#Milli Savunma Bakanlığı#Zafer Bayramı#Büyük Taarruz
MSB’den Büyük Taarruz’un yıl dönümünde ’Kamu Spotu’ hazırlandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 20:32

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü için hazırlanan kamu spotu, 26-30 Ağustos tarihleri arasında televizyonlarda gösterilecek.

Haberin Devamı

MSB tarafından Büyük Taarruz’un 100’üncü yıl dönümü için kamu spotu reklamı hazırlandı.

MSB’den Büyük Taarruz’un yıl dönümünde ’Kamu Spotu’ hazırlandı

Hazırlanan kamu spotunun, 26-30 Ağustos tarihleri arasında televizyonlarda gösterileceği belirtildi.

MSB’den Büyük Taarruz’un yıl dönümünde ’Kamu Spotu’ hazırlandı

MSB’den yapılan açıklamada, "Bu Ağustos’ta, asil milletimizin canından aziz bildiği kutsal vatanını her ne pahasına olursa olsun koruyacağının ve Anadolu’nun ebediyen Türk yurdu olarak kalacağının tüm dünyaya ilanı olan Büyük Taarruz’un 100’üncü yılını kutlamanın gurur, onur ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. İnancı, karakteri ve kültürü hiçbir zaman esareti kabul etmeyen asil milletimiz ve bağrından çıkan kahraman ordusunun bir asır önce verdiği bu destansı mücadeleyi anlatan ve RTÜK onayından geçen kamu spotumuzun, toplumumuzun her kesimine ulaşması için kurumlarınızda 26-30 Ağustos tarihleri arasında yayınlanması için göstereceğiniz destek ve iş birliği için şimdiden teşekkür eder, saygı ve şükranlarımı sunar, yoğun çalışmalarınızda başarılar dilerim" denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Savunma Bakanlığı#Zafer Bayramı#Büyük Taarruz

BAKMADAN GEÇME!

Şampiyonlar Ligi katılımı Türk takımları için artık hayal Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız

'Şampiyonlar Ligi' katılımı Türk takımları için artık hayal! Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız?

#Şampiyonlar Ligi
BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu Terk edenler ve edilenler konuştu... Bizim otobüsümüz neden süslü değil

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu? Terk edenler ve edilenler konuştu... 'Bizim otobüsümüz neden süslü değil?'

#Evlilik
İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

#Doppelgänger

BAKMADAN GEÇME!

Şampiyonlar Ligi katılımı Türk takımları için artık hayal Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız

'Şampiyonlar Ligi' katılımı Türk takımları için artık hayal! Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız?

#Şampiyonlar Ligi
BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu Terk edenler ve edilenler konuştu... Bizim otobüsümüz neden süslü değil

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu? Terk edenler ve edilenler konuştu... 'Bizim otobüsümüz neden süslü değil?'

#Evlilik
İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

#Doppelgänger