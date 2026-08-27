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MSB'den Büyük Taarruz'un 2'nci günü paylaşımı: Hedef istiklal, yol zaferdi

Güncelleme Tarihi:

#Milli Savunma Bakanlığı#Milli Mücadele#Büyük Taarruz
MSBden Büyük Taarruzun 2nci günü paylaşımı: Hedef istiklal, yol zaferdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 10:26

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 27 Ağustos 1922'deki Büyük Taarruz'un ikinci gününde meydana gelen gelişmelere ilişkin savaş görüntülerinin yer aldığı paylaşım yaptı.

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MSB'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "27 Ağustos 1922; Büyük Taarruz’un ikinci gününde Mehmetçik, vatan sevgisi ve sarsılmaz inancıyla tüm engelleri birer birer aştı. Düşman savunması çözülürken Türk ordusu, stratejik öneme sahip Afyonkarahisar’ı düşman işgalinden kurtardı. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın karargahı Afyonkarahisar’a taşınırken kahraman ordumuz, zafer yolunda durmadan ilerlemeye devam etti. Çünkü hedef istiklal, yol zaferdi" ifadelerini kullandı.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Milli Mücadele#Büyük Taarruz

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