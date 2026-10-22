MSB’den Bedir Mutabakat Zaptı açıklaması: Ortak üretim kapasitesi gelişecek

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, “Uluslararası En İyi Askerî Uçangöz Takımı Yarışması” kapsamında Ankara Temelli’de bulunan Şehit Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Meydanı’nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, 19-25 Ekim tarihleri arasında katılımcı ülkeler arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek, ortak çalışma kültürünü geliştirmek ve askerî alanda yenilikçi teknolojilere yönelik iş birliği imkânlarını artırmak amacıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ilk kez düzenlenen yarışma, uluslararası düzeyde önemli bir organizasyon olma özelliği taşıdığını belirtti.

18’i yarışmacı, 14’ü gözlemci olmak üzere toplam 32 ülkenin katıldığı yarışmada Türk Silahlı Kuvvetlerinin, farklı kuvvet ve komutanlıklarından toplam 5 takımla temsil edildiğini aktaran Aktürk, yarışma kapsamında yarın savunma sanayisi firmaları tarafından açılan sergilerin yanı sıra uçuş gösterileri düzenleneceğini, Seçkin Gözlemci Günü’nün icra edileceği 24 Ekim’de ise final müsabakaları ve ödül töreni gerçekleştirileceğini açıkladı.

Haberin Devamı

SAVUNMA SANAYİ

Savunma sanayisinin her alanında yerli ve millî olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin güç ve etkinliğini daha da artırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Aktürk, şu bilgileri paylaştı:

"Hafta içerisinde; Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda TAYFUN Blok-2 füzesi ile Fırtına-2 obüsü envantere alınmış, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca 2 adet HÜRKUŞ-II uçağının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınması planlanmaktadır.

MKE tarafından; Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmış, 21-23 Ekim tarihleri arasında Çekya’da düzenlenen “Future Forces Exhibition & Forum”a katılım sağlanmış, 26-29 Ekim tarih aralığında Nijerya’da düzenlenecek “AFRIDEX 2026” ile 27-29 Ekim tarihleri arasında Ürdün’de gerçekleştirilecek “SOFEX 2026”ya iştirak edilecektir."

Haberin Devamı

Aktürk ayrıca, 21 Ekim’de Sinop Atış Alanı’nda, Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanının katılımıyla, Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde bulunan SİPER Hava Savunma Silah Sistemi ile gerçekleştirilen atışların başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Gözden Kaçmasın Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha: Gözaltı kararı verilen 31 kişi yakalandı Haberi görüntüle

YASA DIŞI YOLLARLA HUDUTLARDAN GEÇMEYE ÇALIŞAN 2 BİN 47 ŞAHIS ENGELLENDİ

Aktürk, Türkiye'nin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında hafta içerisinde 4 PKK’lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

Hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında hafta boyunca; yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 364 şahısın yakalandığını, 2 bin 47 şahısın ise hududu geçemeden engellendiğini; böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar, sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 14 bin 207'ye, engellenen kişi sayısının da 56 bin 898’e ulaştığını açıkladı.

Haberin Devamı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası platformlarda üstlendiği sorumluluklar ile ikili ilişkiler çerçevesinde bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam ettiğini vurgulayan Aktürk, Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın, Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın, Libya Temsilciler Meclisi tarafından da 20 Ekim’de onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu kararın alınmasında irade ortaya koyan Libyalı yetkililere teşekkür ediyoruz. İki ülkenin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin korunmasına katkı sağlayan bu mutabakatı önemsiyor; Libya’nın doğusu ile batısını ortak bir gelecek etrafında buluşturan “tek ve bütünleşmiş Libya” hedefini destekliyoruz. Libya’nın birlik ve bütünlüğünün korunmasına, kalıcı istikrarın tesisine ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Haberin Devamı

Tuğamiral Aktürk, Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasındaki askerî iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan “Bedir Mutabakat Zaptı”nın 21 Ekim’de Doha’da imzalandığını hatırlatarak, "Karşılıklı güven ve ortak menfaatler temelinde, birbirini tamamlayan imkân, kabiliyet ve tecrübelerimizle güçlü ve sürdürülebilir ortaklıklar tesis ederek bölgesel barış ve güvenliğin pekiştirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aktürk ayrıca kardeş Azerbaycan’ın “18 Ekim Bağımsızlık Günü ”nü bir kez daha kutladıklarını belirtti

"BEDİR MUTABAKAT ZAPTI İSTİKRARA KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Haberin Devamı

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tuğamiral Aktürk, Jeostratejik ve Jeopolitik önemi her geçen gün artan Türkiye'nin sahip olduğu imkân ve kabiliyetler ile yürüttüğü diplomatik girişimler doğrultusunda, bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamayı sürdürdüğünü belirterek, şu açıklamaları yaptı:

"Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatın Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması, Mekke Savunma İttifakı ve Bedir Mutabakat Zaptı ile birlikte ülkemizin uluslararası alandaki etkinliğinin ve stratejik iş birliğinin somut göstergesidir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz şanlı tarihimizden aldığı güç ve ilhamla, dost ve müttefik ülkelerin savunma ve güvenlik kapasitelerinin geliştirilmesine destek vermekte; ülkemizin bölgesel ve küresel barış ile istikrarın tesisine yönelik yapıcı ve kararlı çabalarına katkı sunmaktadır."

21 Ekim’de Doha’da Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında imzalanan Mutabakat Zaptı'nın, ülkeler arasındaki güçlü dostluğun ve birlikte çalışma iradesinin somut bir göstergesi olduğunu vurgulayan Aktürk, bedir Mutabakat Zaptı'na ilişkin şunları kaydetti:

"Bu mutabakatla, savunma sanayisi alanında ortak projelerin hayata geçirilmesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin artırılması, altyapı ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve ortak üretim kapasitesinin geliştirilmesi ile ülkelerimiz arasında uzun vadeli ve sürdürülebilir stratejik ortaklıkların tesis edilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu mutabakat, bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır."

"DENİZ YETKİ ALANLARI MUHTIRASI’NIN ONAYLANMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Tuğamiral Aktürk, Lİbya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına ilişkin Mutabakata Muhtırası'na ilişkin soru üzerine şu açıklamaları yaptı:

"Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan ve yürürlükte bulunan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Libya Temsilciler Meclisi tarafından da 20 Ekim 2026 tarihinde onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu karar, uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkeleri temelinde imzalanan Mutabakat Muhtırasının geçerliliğini teyit etmekte ve iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini güçlendirmektedir. Ülkemiz, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir."

AB ve yunanistan temsilcilerinin yaptıkları açıklamalara ilişkin soru üzerine Tuğamiral Aktürk şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkeleri temelinde, iki ülkenin meşru hak ve menfaatleri gözetilerek imzalanmıştır. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, ilgili kıyı devletlerinin egemen hakları kapsamında olup üçüncü tarafların tek taraflı değerlendirmeleriyle söz konusu Mutabakat Muhtırasının hukuki geçerliliği ortadan kaldırılamaz. Ülkemiz, Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerimizi uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz."