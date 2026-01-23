MSB’den bayrak açıklaması: Organize provokasyon

Haberin Devamı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), açıklamasında Suriye’deki gelişmelere ilişkin şöyle dedi: “Suriye hükümeti Halep’ten başlayarak diğer bölgelere uzanan bir hatta terörle mücadele operasyonlarını icra ediyor. Bu operasyonların amacı kamu düzenini tesis etmek ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak. Bu kapsamda SDG’nin 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatlarına koşulsuz şekilde uyarak entegrasyonu başlatması, Suriye’de kalıcı istikrarın sağlanması açısından kritik önemde. Ülkemiz, ‘Tek Devlet, Tek Ordu’ ilkesi doğrultusunda, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde terör örgütleriyle mücadelesine ve savunma kapasitesinin artırılmasına destek vermeye devam edecek” denildi.

Nusaybin hudut hattında Türk bayrağına yönelik saldırı olaya ilişkin de Bakanlık’tan şu açıklama yapıldı: “Nusaybin’de bir grup terör örgütü sempatizanı tarafından yasa dışı sınır geçiş teşebbüsü ve eski gümrük sahasında bulunan bayrağımıza yönelik saldırı milletimizin hassasiyetlerini hedef alan organize bir provokasyondur. Devletimizin ilgili kurumları tarafından olayın failleri tespit edilmiş olup, gereği yapılmaktadır. Ayrıca yaşanan her olayda olduğu gibi bu olaya da ilişkin idari tahkikat derhal başlatıldı.”

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ

- Suriye’de, Süleyman Şah Türbesi’nin bulunduğu bölgenin terörden temizlenmesinin ardından eski yerine taşınıp taşınmayacağı da yeniden gündeme geldi. Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “Suriye’de devam eden gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konuda gereken yapılacak” ifadeleri kullanıldı. Suriye’deki DEAŞ teröristlerinin bulunduğu hapishane ve kamplar konusuna da değinen MSB, “Suriye makamlarının ülkemizden resmi bir talebi bulunmuyor”dedi.