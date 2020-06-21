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Haber Giriş: 21.06.2020 - 01:27,Son Güncelleme:

MSB'den Babalar Günü paylaşımı

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MSB'den Babalar Günü paylaşımı
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Milli Savunma Bakanlığı, ‘Babalar Günü’ nedeniyle videolu bir paylaşım yaparak, "Başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların ‘Babalar Günü’ kutlu olsun” dedi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, “Cesaretin, şefkatin, fedakarlığın ve kahramanlığın timsali başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların ‘Babalar Günü’ kutlu olsun” ifadelerine yer verildi.


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