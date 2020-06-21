MSB'den Babalar Günü paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, “Cesaretin, şefkatin, fedakarlığın ve kahramanlığın timsali başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların ‘Babalar Günü’ kutlu olsun” ifadelerine yer verildi.







Cesaretin, şefkatin, fedakarlığın ve kahramanlığın timsali başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların "Babalar Günü" kutlu olsun...#MSB #TSK #BabalarGünü pic.twitter.com/U8zsGi0Poq — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 20, 2020