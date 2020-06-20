MSB'den, 'Babalar Günü' klibi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bir klibe yer verildi. Klipte, görevde bulunan askerlerin 'Babalar Günü' mesajlarına yer verildi. Paylaşımda ise "Cesaretin, şefkatin, fedakarlığın ve kahramanlığın timsali başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların 'Babalar Günü' kutlu olsun" denildi.

Cesaretin, şefkatin, fedakarlığın ve kahramanlığın timsali başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların "Babalar Günü" kutlu olsun...#MSB #TSK #BabalarGünü pic.twitter.com/U8zsGi0Poq — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 20, 2020