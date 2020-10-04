MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMSB'den 'Azerbaycan' paylaşımı
GeriGündem MSB'den 'Azerbaycan' paylaşımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 04.10.2020 - 10:45 | Son Güncelleme:

MSB'den 'Azerbaycan' paylaşımı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MSB'den 'Azerbaycan' paylaşımı
Abone Olgoogle-news

Milli Savunma Bakanlığı'nca sosyal medyadan Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatına ilişkin fotoğraf paylaşılarak, Azerbaycan'a destek mesajı verildi.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Aşkımız, sevdamız gönüldedir bizim, Derdimiz, dileğimiz derindedir bizim, Yazımız bir yazılmış bu ak alnımıza, Gücümüz, irfanımız birliğimizdedir bizim" denildi.

Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yer aldığı mesaj ile tatbikatta çekilen fotoğraflar da paylaşıldı.

MSBden Azerbaycan paylaşımı

MSBden Azerbaycan paylaşımı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle