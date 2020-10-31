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DHA
Haber Giriş: 31.10.2020 - 23:36 | Son Güncelleme:

MSB'den İzmir'deki arama - kurtarma bölgesine 'sorti' açıklaması

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MSB'den İzmir'deki arama - kurtarma bölgesine 'sorti' açıklaması
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), arama- kurtarma çalışmalarına katılacak ekiplerin sevki için son olarak Diyarbakır’dan İzmir’e havalanan 2 uçak ile birlikte toplam 18 sorti gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İzmir’deki arama- kurtarma çalışmalarına katılacak AFAD ekiplerini ve araçlarını İzmir’e ulaştırma faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Son olarak Diyarbakır’dan İzmir’e havalanan 2 uçak ile birlikte bölgeye toplam 18 sorti gerçekleştirildi" denildi.

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