MSB’den AP’ye Kıbrıs tepkisi: Tek yanlı bir yaklaşımın göstergesi

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı katliamları, toplu mezarları ve yıllarca süren insanlık dışı saldırıları görmezden gelen bu karar, Avrupa Parlamentosu’ndaki akıl tutulmasının ve Rum propagandasını esas alan tek taraflı yaklaşımın açık bir göstergesidir. Tüm dünyanın gözü önünde işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomiktir” denildi.

AP’DE KIBRIS KARARI

Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıs konusunda alınan karara tepki gösteren MSB, şu açıklamayı yaptı:

“Kıbrıs Türk halkının Ada’da maruz kaldığı sistematik saldırılar, katliam ve zorla göç ettirmeler üzerine Kıbrıs Türk halkını yok olmaktan kurtaran 1974 Barış Harekâtı hakkında, Avrupa Parlamentosu tarafından kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz. Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı katliamları, toplu mezarları ve yıllarca süren insanlık dışı saldırıları görmezden gelen bu karar, Avrupa Parlamentosu’ndaki akıl tutulmasının ve Rum propagandasını esas alan tek taraflı yaklaşımın açık bir göstergesidir.

TRAJİKOMİKTİR

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1963’ten itibaren Enosis hedefi doğrultusunda 103 Türk köyünü yakıp yıkan, yaklaşık 30 bin Kıbrıs Türkünü yurdundan eden terör örgütü EOKA tarafından, masum kadınlar, çocuklar ve yaşlılar katledilmiştir. Kanlı Noel’de, Ayvasıl’da, Muratağa, Sandallar ve Atlılar’da tüm dünyanın gözü önünde işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomiktir. Türkiye; garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan meşru hak ve yetkileri çerçevesinde, Kıbrıs Türk halkının varlığını ve güvenliğini hedef alan saldırılara Kıbrıs Barış Harekâtı ile son vermiş, Kıbrıs Türk halkını yok olmaktan kurtarmış, Ada’da barış ve güvenliği tesis etmiştir.

BARIŞIN TEMİNATI

Türk askerinin Ada’daki varlığı, yarım asrı aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, garantör devlet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, Kıbrıs Türk halkının hak, menfaat ve güvenliğini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlamaya devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme konusunda bugün, her zamankinden daha fazla kararlıdır.”

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S-400’LERDE SON DURUM

Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemimin son günlerde üçüncü ülkelere gönderilmesi yönelik ihtimaller gündeme gelmişti. S-400’deki son duruma dair MSB’den yapılan açıklamada “S-400 ile ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmekte. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacak” denildi.