MSB'den 'Akdeniz Fırtınası' ile ilgili yeni açıklama
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şehit Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nda, F-16 savaş uçaklarıyla hava hücum görevinin icra edildiğini bildirdi. Öte yandan Türkiye yeni bir NAVTEX daha yayınlayarak Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağını duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nda, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi.
TÜRKİYE'DEN YENİ NAVTEX
Türkiye yeni bir NAVTEX daha yayınlayarak Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağını duyurdu.
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