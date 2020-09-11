MSB'den 'Akdeniz Fırtınası' ile ilgili yeni açıklama

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nda, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi.



TÜRKİYE'DEN YENİ NAVTEX



Türkiye yeni bir NAVTEX daha yayınlayarak Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağını duyurdu.

