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GeriGündem MSB'den Afganistan paylaşımı: 'Mehmetçik Afgan kardeşlerimizin zor zamanlarında yanlarında olmaya çalıştı'
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Gündem
AA
Haber Giriş: 11.07.2021 - 00:20 | Son Güncelleme:

MSB'den Afganistan paylaşımı: 'Mehmetçik Afgan kardeşlerimizin zor zamanlarında yanlarında olmaya çalıştı'

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MSB'den Afganistan paylaşımı: 'Mehmetçik Afgan kardeşlerimizin zor zamanlarında yanlarında olmaya çalıştı'

Milli Savunma Bakanlığı, 2001'den beri Afganistan'ın başkenti Kabil'de görev yapan Mehmetçik'in bu süreçte Afganların gönlünü kazanmaya, zor zamanlarında yanlarında olmaya çalıştığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçik, 2001 yılından bu yana Afgan kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için başkent Kabil'de görev yapıyor. Mehmetçik, görev yaptığı süre boyunca Afgan kardeşlerimizin, özellikle de çocukların gönlünü kazanmaya, zor zamanlarında yanlarında olmaya çalıştı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Mehmetçik'in çocuklar başta olmak üzere Afgan vatandaşlarla yakından ilgilendiği anlardan fotoğraflara da yer verildi.

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