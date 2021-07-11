MSB'den Afganistan paylaşımı: 'Mehmetçik Afgan kardeşlerimizin zor zamanlarında yanlarında olmaya çalıştı'

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçik, 2001 yılından bu yana Afgan kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için başkent Kabil'de görev yapıyor. Mehmetçik, görev yaptığı süre boyunca Afgan kardeşlerimizin, özellikle de çocukların gönlünü kazanmaya, zor zamanlarında yanlarında olmaya çalıştı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Mehmetçik'in çocuklar başta olmak üzere Afgan vatandaşlarla yakından ilgilendiği anlardan fotoğraflara da yer verildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara