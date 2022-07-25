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MSB'den açıklama... Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı

#Milli Savunma Bakanlığı#Yunanistan#Göçmen
MSBden açıklama... Yunanistanın ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından Rodos Adası yönünden getirilerek Bozburun/Marmaris güneyinde Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldığını bildirdi.

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiğini, bu anların Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan Sahil Güvenlik Botu tarafından içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun, 24 Temmuz 2022 tarihinde Rodos Adası yönünden getirilerek Bozburun Marmaris güneyinde Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Yunanistan#Göçmen

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