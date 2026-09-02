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MSB’den açıklama: Su üzerinde tespit edilen şüpheli cisimler imha edildi

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#Güvenlik#Deniz Mayınları#Karadeniz
MSB’den açıklama: Su üzerinde tespit edilen şüpheli cisimler imha edildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 20:56

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz Ereğli, Sakarya Karasu, İstanbul; Karaburun, Türkeli Demir Sahası ve Çatalca bölgelerinde su üzerinde tespit edilen şüpheli cisimlerin SAS Timlerince yerinde imha edildiğini duyurdu.

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MSB tarafından sanal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Karadeniz’de sürüklenen mayın tehdidine karşı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler ve deniz hava vasıtaları ile keşif-gözetleme faaliyetlerine 7/24 esasına göre devam ediliyor. Karadeniz Ereğli, Sakarya Karasu, İstanbul; Karaburun, Türkeli Demir Sahası ve Çatalca bölgelerinde su üzerinde tespit edilen ve İHA/Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA) olabileceği değerlendirilen şüpheli cisimler, SAS Timlerimiz tarafından başarıyla yerinde imha edildi” ifadelerine yer verildi.

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#Güvenlik#Deniz Mayınları#Karadeniz

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