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MSB'den acı haber... Uzman Çavuş Mustafa Sezer şehit oldu

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#Milli Savunma Bakanlığı#Asker#Şehit
MSBden acı haber... Uzman Çavuş Mustafa Sezer şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 13:53

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in şehit olduğunu açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 Ağustos 2023 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.

BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 10 Ağustos 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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MSBden acı haber... Uzman Çavuş Mustafa Sezer şehit oldu

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#Milli Savunma Bakanlığı#Asker#Şehit

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