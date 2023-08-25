MSB’den ABD’ye tatbikat tepkisi... Terörle mücadele teröristle yapılmaz

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MİLLİ Savunma Bakanlığı kaynakları, 15-17 Ağustos tarihlerinde ABD ve PKK/YPG terör örgütünün Haseke/Kamışlı’da yaptığı ortak silahlı tatbikata şu sözlerle tepki gösterdi: “ABD’nin, DEAŞ’la mücadele bahanesiyle PKK/YPG terör örgütüne desteği devam etmektedir. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilemez. Yani, terörle mücadele teröristlerle yapılmaz. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir.”

PİLE GERGİNLİĞİ

Bakanlık kaynakları KKTC’deki yol gerginliğiyle ilgili de şunları söyledi: “BM Barış Gücü’nün Rumların yaptığı yola hiçbir şey dememesine rağmen Pile-Yiğitler yoluna müdahale etmesi BM’nin tarafsızlık ilkesine aykırı bir durumdur. Biz bunu şiddetle kınıyoruz. Yolun yapımına ilişkin inşaatın devam edip etmeyeceğinin kararını da KKTC verecek.”

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BİR HAFTADA 40 TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Albay Zeki Aktürk, özetle şu bilgileri verdi: “Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil; son bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi. Son bir haftada yasadışı yollarla geçmeye çalışan 351 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 10’u FETÖ mensubu olmak üzere 11’i terör örgütü üyesi.”