×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MSB'den 9 bin feetten paraşüt atlayışı paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Hava Kuvvetleri#Paraşüt Atlayışı
MSBden 9 bin feetten paraşüt atlayışı paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2026 17:28

MSB, 3'üncü Ana Jet Üs 137'nci Arama Kurtarma İhtisaslı Personel Filo Komutanlığı tarafından 9 bin feet irtifadan gerçekleştirilen paraşüt atlayışının görüntülerini paylaştı.

Haberin Devamı

MSB'nin sanal medya hesabından paylaşılan görüntülerle beraber, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 3’üncü Ana Jet Üs 137'nci Arama Kurtarma İhtisaslı Personel Filo Komutanlığımız tarafından A400M ulaştırma uçağından 9 bin feet irtifadan ve 240 kilometre/saat hızında paraşüt atlayışı başarılı şekilde gerçekleştirildi. Farklı uçak tiplerinde pilot, teknisyen, atlatıcı öğretmen ve paraşütçüler arasındaki uyum çalışıldı. F-16'ların keskin rotası ve A400M'in güven veren gölgesi arasında, paraşütçülerin rüzgarla dansı; Türk Hava Kuvvetlerinin kusursuz senfonisi" denildi.

MSBden 9 bin feetten paraşüt atlayışı paylaşımı


MSBden 9 bin feetten paraşüt atlayışı paylaşımı


Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#Hava Kuvvetleri#Paraşüt Atlayışı

BAKMADAN GEÇME!