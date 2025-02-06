×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MSB'den 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım

Güncelleme Tarihi:

#MSB#6 Şubat Depremleri#Türk Silahlı Kuvvetleri
MSBden 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 10:06

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 6 Şubat depremlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm imkanlarıyla o zor günlerde vatandaşların yardımına koştuğunu bildirdi.

Haberin Devamı

MSB'nin sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından devletin ve milletin bir ve beraber olduğu, hep birlikte ilk andan itibaren yaraları sarmaya başladığı belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de tüm imkanlarıyla o zor günlerde vatandaşlarımızın yardımına koştu. Mehmetçiklerimiz gece gündüz demeden arama kurtarma çalışmaları, yardım malzemelerinin dağıtımı, asayişin sağlanması, sağlık hizmetlerine katkı gibi pek çok görevi canla başla çalışarak yerine getirdi. Bugün ise devletimiz verdiği sözü tutarak deprem bölgesinde yüzbinlerce konut inşa etti. O zor günlerin ikinci yıl dönümünde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, Asrın Birlikteliğinde her daim devletimizin yanında vatandaşlarımızı gönülden selamlıyoruz."

Haberin Devamı

Paylaşımda, 6 Şubat 2023'teki depremler sonrasında yürütülen çalışmalara ilişkin videoya da yer verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#6 Şubat Depremleri#Türk Silahlı Kuvvetleri

BAKMADAN GEÇME!