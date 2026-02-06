×
MSB'den '6 Şubat depremleri' paylaşımı

Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2026 10:41

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde, depremde Mehmetçik tarafından enkazdan kurtarılan vatandaşların görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın sanal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, Mehmetçik'in enkaz altından kurtardığı depremzede vatandaşların açıklamaları ile deprem bölgesinde yürütülen insani yardım faaliyetleri yer aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şanlı ordumuz, her zaman olduğu gibi o zor günde de tüm gücüyle milletimizin yardımına koştu. 6 Şubat 'Asrın Felaketi'nin ilk dakikalarından itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletinin yanında olmak için süratle bölgeye intikal etti. O acı sabahta şehirler sessizliğe gömülürken umut arayan gözlerin yanında ilk belirenlerden biri Türk Silahlı Kuvvetleri oldu. Enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmak, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek, yaralıları tahliye etmek ve barınma-lojistik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kara, deniz ve hava unsurları seferber edildi. Kutsal üniforma, o gün bir görevden fazlasıydı ve bir milletin birbirine tutunan eli oldu" denildi. (DHA)

